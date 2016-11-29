«Забытый богом» лишился Сильвестра Сталлоне

Картина должна была стать новым упражнением хоррормейкера Джима Микла («Мы такие, какие есть», «Земля вампиров») в жанре криминального триллера после «Холода в июле» и сериала «Хэп и Леонард».





В начале лета Сталлоне принял предложение сыграть ушедшего на покой мошенника, который узнает о смерти сына. Тихая пенсионерская жизнь заканчивается: протагонист вынужден защищать семью, с которой давным-давно не живет, и мстить за сына, которого он почти не знает.





Известно, что актер принимал активное участие в доработке оригинального сценария Дэниэла Кейси. Джим Микл впервые собирался поставить кино по чужой драматургии. До этого, начиная с кинодебюта «Улица Малберри», режиссер работал исключительно по драматургии, созданной им с постоянным соавтором Ником Дамичи.





Причина размолвки Сталлоне с создателями фильма не называется. Съемки должны были начаться 5 декабря. Микл не собирается бросать проект и сейчас вместе с продюсерами занят поисками новой звезды на главную роль.



