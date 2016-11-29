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29 ноября 16, 08:59
«Забытый богом» лишился Сильвестра Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
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Сильвестр Сталлоне покинул проект «Забытый богом» (Godforsaken) за две недели до начала съемок.
Картина должна была стать новым упражнением хоррормейкера Джима Микла («Мы такие, какие есть», «Земля вампиров») в жанре криминального триллера после «Холода в июле» и сериала «Хэп и Леонард». 

В начале лета Сталлоне принял предложение сыграть ушедшего на покой мошенника, который узнает о смерти сына. Тихая пенсионерская жизнь заканчивается: протагонист вынужден защищать семью, с которой давным-давно не живет, и мстить за сына, которого он почти не знает. 

Известно, что актер принимал активное участие в доработке оригинального сценария Дэниэла Кейси. Джим Микл впервые собирался поставить кино по чужой драматургии. До этого, начиная с кинодебюта «Улица Малберри», режиссер работал исключительно по драматургии, созданной им с постоянным соавтором Ником Дамичи. 

Причина размолвки Сталлоне с создателями фильма не называется. Съемки должны были начаться 5 декабря. Микл не собирается бросать проект и сейчас вместе с продюсерами занят поисками новой звезды на главную роль.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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