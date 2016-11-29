Лучшие фильмы первой половины декабря 2016 года

"Союзники" Зима близко, и, по-видимому, она начнется с очень крепкого и напряженного триллера от режиссера, который подарил нам историю Форреста Гампа, человека на необитаемом острове ("Изгой"), а также свозил зрителей "Назад в будущее" целых три раза. Дамы и господа, это Роберт Земекис и его "Союзники". Фильм перенесет нас в 1942 год, время Второй мировой войны. Идет миссия в Северной Африке. Там молодой разведчик Макс встречает красавицу Марианну, которая по совместительству является участницей сопротивления. Как часто случается в таких ситуациях, между ними возникает связь, которая приводит не только к свадьбе, но и к рождению ребенка. По трейлеру мы узнаем, что Марианну подозревают в шпионаже, все в один голос твердят, что та работает на нацистов. У главного героя есть несколько суток, чтобы разобраться в необоснованных обвинениях в адрес своей жены. За сценарий отвечает Стивен Найт, который может как написать и даже срежиссировать хороший текст ("Порок на экспорт", "Лок"), так и выдать бездарную работу "Седьмой сын седьмого сына". По крайней мере, трейлеры обещают как минимум хороший фильм, да и критики, в целом, отнеслись к работе маэстро более чем нормально (64 процента на Томатах). Увидеть, чем закончится эта непростая история, можно будет с 1 декабря. Дамы и господа, это Роберт Земекис и его "Союзники". Фильм перенесет нас в 1942 год, время Второй мировой войны. Идет миссия в Северной Африке. Там молодой разведчик Макс встречает красавицу Марианну, которая по совместительству является участницей сопротивления. Как часто случается в таких ситуациях, между ними возникает связь, которая приводит не только к свадьбе, но и к рождению ребенка. По трейлеру мы узнаем, что Марианну подозревают в шпионаже, все в один голос твердят, что та работает на нацистов. У главного героя есть несколько суток, чтобы разобраться в необоснованных обвинениях в адрес своей жены. За сценарий отвечает Стивен Найт, который может как написать и даже срежиссировать хороший текст ("Порок на экспорт", "Лок"), так и выдать бездарную работу "Седьмой сын седьмого сына". По крайней мере, трейлеры обещают как минимум хороший фильм, да и критики, в целом, отнеслись к работе маэстро более чем нормально (64 процента на Томатах). Увидеть, чем закончится эта непростая история, можно будет с 1 декабря.





"Землетрясение"

Картина о событиях одного из самых разрушительных землетрясений в истории, в Армении в 1988 году, которые объединили мир, соединили двух кровных врагов — русского архитектора из Ленинакана Константина (Константин Лавроненко), ставшего много лет назад невольным виновником гибели родителей маленького Роберта и возвращающегося к семье после многолетнего заключения, и теперь уже 20-летнего Роберта (Виктор Степанян). Армянский режиссер Сарик Андреасян, известный не блестящими проектами легкого жанра, предстал в совершенно альтернативном обличии, поставил, по отзывам критиков и первых зрителей, необыкновенно зрелую, прочувствованную, эмоциональную драму о трагедии армянского народа. Работа над сценарием длилась долгие 4 года, а участники съемочной группы продюсер Рубен Дишдишян и актер Грант Тохатян в декабре 1988 участвовали в спасательных операциях в Ленинакане. В массовках участвовали люди, пережившие роковое землетрясение 1988го. Картину не удалось выдвинуть на "Оскар" от Армении, потому что проект стал результатом совместных усилий армянских и русских кинематографистов. В прокате с 1 декабря.





"Американская пастораль"

Приятно сознавать, что голливудские актеры способны не только играть свои роли и красоваться на красных дорожках, порой они садятся и в режиссерское кресло. И неважно, что получится на выходе (первый блин всегда комом), ведь само намерение достойно похвалы. 1 декабря в российский прокат выходит дебютная режиссерская работа в полном метре Эвана МакГрегора "Американская пастораль". Как новичок в этом деле, он подстраховался выбором профессионалов, которые будут ему помогать. Во-первых, это серьезная история, поставленная по роману Филипа Рота, снискавшего ему Пулитцеровскую премию за художественную книгу, повествующая нам о добропорядочном семьянине по имени Сеймур, которого играет сам МакГрегор. Его герой символизирует столп американского общества на примере отдельно взятой семьи, с которой он наслаждается послевоенным процветанием жизни. Но тут наступают 60-е, время хиппи, забастовок, сексуальных революций, переоценки прежних ценностей. Для молодого поколения - это свобода, для старого - мракобесие. Раскол общества отражается и на Сеймуре, который сталкивается с этим явлением в лице своей дочери, ставшей политической террористкой... На главные роли МакГрегор пригласил Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте", "Игры разума") и Дакоту Фаннинг ("Я - Сэм"). Весь драматизм происходящего невозможно передать без сильной музыкальной составляющей. Поэтому за эту часть отвечал Александр Деспла. Это важный фильм в плане социального контекста; актеры прекрасны, вся остальная команда тоже асы своего дела, то есть в любом случае это будет профессиональная и качественная картина. Но как будут обстоять дела с дирижерским управлением, мы узнаем 1 декабря. В любом случае, если вам небезразличен Эван МакГрегор, то он как минимум заслуживает оценки своего первого режиссерского творения!





"Одиссея"

Жак-Ив Кусто. Капитан Кусто. Вот уже более 60 лет это имя ассоциируется со "Вторым космосом" – Мировым океаном. Его книги и фильмы, посвященные Мировому океану, становились мировым событием. Он стал первопроходцем не только в открытии для широкого круга людей просторов "Второго космоса", но и первопроходцем в детальном изучении пагубного влияния человека на природу Мирового океана. Картина Жерома Саллья, снявшего дилогию о приключениях Ларго Винча, прослеживает историю Кусто и его семьи с момента переезда в дом на берегу Средиземного моря, аренды ставшего легендарным судна "Калипсо" и началом исследовательской деятельности, уделяя внимание отношениям Кусто с его младшим сыном от первого брака Филиппом. Авторы сценария Жером Салль, Лорен Тернер, а также сподвижники Кусто сын Жан-Мишель Кусто и Альберт Фалько. Саундтрек написал обладатель премии "Оскар" Александр Деспла. Главные роли исполнили Ламберт Уилсон,Одри Тоту, Пьер Нинэ. Критики отмечают потрясающие виды подводного мира, показанного в картине. Съемочной группе даже пришлось ступить на льды Антарктиды. Привлекательная особенность картины — в ней почти отсутствует компьютерная графика. Так что если вы еще не знакомы с Жак-Ивом Кусто, у вас есть возможность это исправить с 1 декабря.





"Хуже, чем ложь"

8 декабря на экраны кинотеатров выходит драма/триллер "Хуже, чем ложь". Это дебютная работа Шинтаро Шимосава, который знаком зрителям как сценарист сериалов "Тайны Смолвиля" и "Мертвая зона". Бэн Кэхилл, талантливый и амбициозный юрист, получает информацию, что крупная фармацевтическая компания провалила клинические испытания своего перспективного препарата. В результате подлога документов этот препарат поступает в продажу, что приводит к нескольким смертям. Бен, увидев в этом возможность не только показать себя прекрасным юристом, но и заработать славу, просит своего босса отдать ему дело. Но противостоять крупной компании, тем более, если у ее руля стоит такой человек как Артур Деннинг, не только очень трудно, но и опасно. А после того как он становится обвиняемым в смерти Эмили, которая ему достала компрометирующие документы доказывающие подлог, Бен понимает, что для него все может закончиться плачевно. Главные роли исполнили Джош Дюамель, Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Малин Акерман, Джулия Стайлз, Элис Ив. Несмотря на присутствие в картине таких зубров кинематографа как Аль Пачино и Энтони Хопкинс, картина вышла "средненькой". Увы, но оценка как критиков, так и зрителей, очень низкая. Большинство отмечают затянутость и сырость сюжета.





"Под покровом ночи"

Спустя семь лет после триумфального режиссерского дебюта "Одинокий мужчина" (победитель Венецианского МКФ 2009 в категории "Голубой лев") именитый американский модельер Том Форд представляет вторую свою картину, триллер "Под покровом ночи", экранизацию психологического романа уникального американского стилиста Остина Райта "Тони и Сьюзен". Многие годы спустя после развода Сьюзен получает от бывшего мужа, на котором давно поставила крест, рукопись его романа, оказавшегося неожиданно захватывающим, мистическим чтением, адресованным непосредственно ей и переосмысливающим их совместное прошлое. На Венецианском МКФ 2016 лента отмечена особым призом жюри. Адаптацией романа занимался сам режиссер Том Форд, в актерском ансамбле востребованные и успешные в хорошем авторском кино последних лет дважды номинант на "Оскар" и дважды лауреат Золотого глобуса Эми Адамс, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" Джейк Джилленхол, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" Майкл Шеннон, номинант на "Золотой глобус" Майкл Шин, многократный номинант на "Оскар" и обладательница двух "Золотых глобусов" Лора Линни, Андреа Райзборо, Арми Хаммер, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. В прокате с 8 декабря — спешите видеть!





"Изгой-Один. Звездные Войны: Истории"

Вот и подошел декабрь, а это значит, что Walt Disney и Lucasfilm выпускают очередную часть Великой Саги об Империи и противоборствующих ей повстанцах. В этот раз создатели пошли по иному пути, решив перед очередным эпизодом уделить внимание отдельной истории, имевшей место до всем известных событий четвертого эпизода франшизы. По легенде, Альянс повстанцев разузнал об успехах Империи в создании супероружия, способного уничтожать целые планеты. Осознав всю серьезность подступающей угрозы, руководство повстанцев решает собрать команду во главе с бывшей преступницей Джин Эрсо (Фелисити Джонс). Дело принимает неожиданный поворот, когда выясняется, что в создании супероружия замешан ее отец Гален Эрсо (Мадс Миккельсен), оказавшийся на стороне Империи. Мало того, это не единственный сюрприз, уготовленный для команды с дерзким планом. Миссия кажется близкой к провалу, когда на их пути встает Дарт Вейдер, посланный императором помешать планам повстанцев любой ценой. Как бы то ни было, в студии решили не отказывать себе в удовольствии в очередной раз сконцентрировать все внимание на персонаже женского рода, как уже было с Дэйзи Ридли в седьмом эпизоде. Правда теперь за спиной у бунтовщицы более пестрая по составу команда актеров. Здесь и набирающие в последнее время популярность в Голливуде Риз Ахмед и Донни Ен, удостоившиеся достаточной известности Форест Уитакер и Алан Тьюдик, который в прошлом уже имеет опыт в озвучивании роботов. Проект сулит поклонникам саги, да и простым зрителям, незабываемые впечатления, которые после просмотра фильма не скоро стихнут и фильм захочется пересматривать еще множество раз. В кино с 15 декабря.





"Призрачная красота"

В нашем несовершенном мире бывает так, что человек, который, казалось бы, обрел свое счастье, внезапно лишается его, что, в свою очередь, кардинально меняет не только размеренную жизнь, но и его самого. Драма "Призрачная красота" режиссера и обладателя премии "Оскар" Дэвида Фрэнкела расскажет нам историю Говарда Инлета, чья прекрасная жизнь была прервана трагедией, которая сломала уверенного в себе мужчину и лишила его прежнего взгляда на мир. Но в отличие от других, которые, оказавшись в такой ситуации, упали бы в объятия близких, желая получить драгоценную поддержку, Говард захотел получить ответы от самой жизни и ее главных составляющих. В полном отчаянии, он начал писать письма, адресатами которых были Любовь, Время и Смерть. И неожиданно для него самого получил ответы. Сценарий необычной драмы написал сценарист Аллан Лоб, в копилке которого такие работы, как "Двадцать одно" и " Уолл Стрит: Деньги не спят". За саундтрек отвечает композитор Теодор Шапиро ("Трамбо"). Оператор Мариза Альберти. Но главным достоянием фильма является актерский состав. Кроме Уилла Смита, исполнивший роль Говарда, на экране мы также увидим таких актеров, как Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Майкл Пенья, Наоми Харрис и Хелен Миррен. В кино с 15 декабря.



