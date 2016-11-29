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29 ноября 16, 09:41
Постер и новая дата премьеры фильма "Чужой: Завет"
Чужой: Завет
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Хорошая новость для фанатов ксеноморфа: "Чужой: Завет" Ридли Скотта появится в кинотеатрах раньше, чем предполагалось, а именно 19 мая 2017 года вместо 4 августа.
Напомним, "Завет" является продолжением не непосредственно "Чужого", а "Прометея", который в свою очередь позиционировался как приквел основной франшизы (тем временем пятого "Чужого" собирается снимать Нил Бломкамп). "Завет" начнется с событий, которыми завершился "Прометей". Элизабет (Нуми Рапас) и андроид Дэвид (Майкл Фассбендер), единственные выжившие из экипажа одноименного космического корабля, приблизились к разгадке тайны инженеров. Но для того чтобы узнать ответы на все интересующие человечество вопросы, им придется отправиться на родную планету белокожих великанов под названием Рай.

В фильме помимо Рапас и Фассбендера заняты Кэтрин Уотерстон, Дэнни МакБрайд, Гай Пирс, Демиан Бишир, Билли Крудап, Кармен Эджого и другие. Ридли Скотт обещает, что в "Завете" появятся все формы классического ксеноморфа: от яйца до полноценной взрослой особи.

Также в Сети появился весьма пугающий постер, на котором из черноты выступает жуткая морда монстра с оскалом и стекающей слюной. На постере помимо даты релиза написано всего одно слово: run ("беги").



Источник: http://kinoafisha.ua/
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