Постер и новая дата премьеры фильма "Чужой: Завет"

Напомним, "Завет" является продолжением не непосредственно "Чужого", а "Прометея", который в свою очередь позиционировался как приквел основной франшизы (тем временем пятого "Чужого" собирается снимать Нил Бломкамп). "Завет" начнется с событий, которыми завершился "Прометей". Элизабет (Нуми Рапас) и андроид Дэвид (Майкл Фассбендер), единственные выжившие из экипажа одноименного космического корабля, приблизились к разгадке тайны инженеров. Но для того чтобы узнать ответы на все интересующие человечество вопросы, им придется отправиться на родную планету белокожих великанов под названием Рай.





В фильме помимо Рапас и Фассбендера заняты Кэтрин Уотерстон, Дэнни МакБрайд, Гай Пирс, Демиан Бишир, Билли Крудап, Кармен Эджого и другие. Ридли Скотт обещает, что в "Завете" появятся все формы классического ксеноморфа: от яйца до полноценной взрослой особи.





Также в Сети появился весьма пугающий постер, на котором из черноты выступает жуткая морда монстра с оскалом и стекающей слюной. На постере помимо даты релиза написано всего одно слово: run ("беги").











