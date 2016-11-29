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29 ноября 16, 11:11
Новый и последний трейлер к "Звездным войнам"
Изгой-Один. Звездные Войны: Истории
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Новый трейлер к "Звездным войнам" уже посмотрели свыше миллиона человек.
Новый трейлер к фильму "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории" уже набрал более 1 миллиона просмотров в Youtube. Об этом сообщает ZN.ua ссылаясь на The Verge.

Очередная часть спин-оффа к "Звездным войнам" выйдет на экраны уже 15 декабря. Творцы киносаги обещают, что новый эпизод будет пользоваться огромной популярностью.

Действие фильма будет происходить незадолго до событий, показанных в "Новой надежде", а сюжет сосредоточен вокруг группы повстанцев, решивших украсть чертежи Звезды Смерти, которые окажутся в руках принцессы Леи в четвертом эпизоде.




Источник: http://mignews.com.ua/
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