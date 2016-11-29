Новый и последний трейлер к "Звездным войнам"

Новый трейлер к фильму "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории" уже набрал более 1 миллиона просмотров в Youtube. Об этом сообщает ZN.ua ссылаясь на The Verge.





Очередная часть спин-оффа к "Звездным войнам" выйдет на экраны уже 15 декабря. Творцы киносаги обещают, что новый эпизод будет пользоваться огромной популярностью.





Действие фильма будет происходить незадолго до событий, показанных в "Новой надежде", а сюжет сосредоточен вокруг группы повстанцев, решивших украсть чертежи Звезды Смерти, которые окажутся в руках принцессы Леи в четвертом эпизоде.











