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29 ноября 16, 17:28
Суперролик о Гарри Поттере: Все фильмы в одном видео
Гарри Поттер
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Сокращенная версия всех частей была опубликована на Vimeo.
Сокращенная версия всех частей была опубликована на Vimeo.

На портале Vimeo было опубликовано 78-минутное видео Wizardhood, которое объединило все фильмы о Гарри Поттере. Автором ролика является пользователь Тим Стифлер, передает The Independent.

По информации издания, автор является фанатом волшебного мира писательницы Джоан Роулинг.

Также отмечается, что подобное видео будет большим подспорьем для тех, кто не желает пересматривать все части "поттерианы", и тратить на это 1140 минут своего времени.

Серия фильмов о Гарри Поттере насчитывает 8 частей, основанных на романах английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм  "Гарри Поттер и философский камень", снятый кинокомпанией  Warner Bros, вышел в 2001 году. Последний - "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2" мир увидел в 2011 году.

Ранее сообщалось, что в новом фильме о вселенной Гарри Поттера снимется Джонни Депп. Голливудский актер исполнит роль волшебника-злодея.
Korrespondent
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