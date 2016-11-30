Forbes составил рейтинг самых кассовых фильмов про Рождество

В Forbes назвали самые кассовые рождественские фильмы. Самым прибыльным в истории американского проката фильмом про Рождество стала комедия "Один дома" 1990 года выпуска с Маколеем Калкиным в главной роли.
Об этом сообщает журнал Forbes, передают Нескучные новости.
По данным издания, "Один дома" собрал $285,76 млн.
Второе место заняла картина "Гринч — похититель Рождества", снятая в 2000 году. Ее сборы составили $260,04 млн.
На третьей позиции – "Полярный экспресс" (2004), который заработал $183,37 млн.
Четвертое место снова занял фильм с Маколеем Калкиным - "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке" 1992 года, заработавший $173,59 млн.
Топ-5 замыкает фильм "Эльф" 2003 года, - $173,4 млн.
На шестой позиции "Санта Клаус" 1994 года, - $144,83 млн.
По данным журнала, замыкают ТОП-10 наиболее успешных рождественских фильмов "Санта Клаус-2" (2002), "Рождественская история" (2009), "Четыре Рождества" (2008) и "Санта Клаус-3" (2006).