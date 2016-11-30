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29 ноября 16, 22:54
Forbes составил рейтинг самых кассовых фильмов про Рождество
Один дома
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Первенство продолжает удерживать фильм "Один дома" 1990 года выпуска с Маколеем Калкиным в главной роли.
В Forbes назвали самые кассовые рождественские фильмы. Самым прибыльным в истории американского проката фильмом про Рождество стала комедия "Один дома" 1990 года выпуска с Маколеем Калкиным в главной роли. 

Об этом сообщает журнал Forbes, передают Нескучные новости.

По данным издания, "Один дома" собрал $285,76 млн.

Второе место заняла картина "Гринч — похититель Рождества", снятая в 2000 году. Ее сборы составили $260,04 млн.

На третьей позиции – "Полярный экспресс" (2004), который заработал $183,37 млн.

Четвертое место снова занял фильм с Маколеем Калкиным - "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке" 1992 года, заработавший $173,59 млн.

Топ-5 замыкает фильм "Эльф" 2003 года, - $173,4 млн.

На шестой позиции "Санта Клаус" 1994 года, - $144,83 млн.

По данным журнала, замыкают ТОП-10 наиболее успешных рождественских фильмов "Санта Клаус-2" (2002), "Рождественская история" (2009), "Четыре Рождества" (2008) и "Санта Клаус-3" (2006).

Источник: neskuchno-news
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