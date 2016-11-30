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30 ноября 16, 11:23
Создателям "Ходячих мертвецов" написали открытое письмо
Ходячие мертвецы
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Разочарование поклонников седьмым сезоном "Ходячих мертвецов" достигло нового уровня.
Один из редакторов портала Cleveland Трой Л. Смит написал открытое письмо, адресованное создателям зомби-драмы канала AMC, в котором перечислил все, что раздражает его в текущем сезоне. Выдержки из письма приведены ниже. 

"Уважаемые создатели "Ходячих мертвецов"! Я простил вас, когда вы убили Абрахама и Гленна в начале этого сезона. Это было немного чересчур, но, тем не менее, необходимо. Но это все, что вы сделали, и с тех времен я стал чувствовать себя как ходячий, угодивший в болото.

Ваш злодей, этот Ниган, он перебарщивает. Нам что, и дальше наблюдать за тем, как он кастрирует Рика и Дэрила из эпизода в эпизод? Может, стоит сократить его диалоги, а заодно и пару рекламных роликов?

И еще, не могли бы вы оставить в покое основной состав? Конечно, некоторые из не очень популярных персонажей интересны, но есть причины, почему Рик, Дэрил, Морган и Кэрол являются любимыми героями. Вообще-то, мы хотим видеть их время от времени!

И что происходит с сюжетом? Ваша история не сдвинулась ни на шаг с начала сезона. Ваш последний эпизод был полностью посвящен Таре… Таре?! В каком еще сериале целый эпизод отводится второстепенному герою?

Наверное, впервые за всю историю "Ходячих мертвецов" я с нетерпением жду двухмесячного перерыва. Как и остальные поклонники комикса, я знаю, что грядет война между группой Рика и Спасителями. Но вы не сделали ничего, чтобы убедить меня в том, что можете сделать это безупречно.

Однако будьте уверены, что я все еще надеюсь. Я верю в Рика и его команду и в то, на что они способны. Таким образом, из любви к поклонникам ходячих по всему миру, прекратите безумие и дайте фанатам то, чего они хотят, прежде чем нас останется меньше десяти миллионов".

Напомним, что премьеру седьмого сезона посмотрело 17 миллионов человек, после чего рейтинг сериала постепенно снижался, и на момент написания заметки упал до 11 миллионов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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