Создателям "Ходячих мертвецов" написали открытое письмо

Один из редакторов портала Cleveland Трой Л. Смит написал открытое письмо, адресованное создателям зомби-драмы канала AMC, в котором перечислил все, что раздражает его в текущем сезоне. Выдержки из письма приведены ниже.





"Уважаемые создатели "Ходячих мертвецов"! Я простил вас, когда вы убили Абрахама и Гленна в начале этого сезона. Это было немного чересчур, но, тем не менее, необходимо. Но это все, что вы сделали, и с тех времен я стал чувствовать себя как ходячий, угодивший в болото.





Ваш злодей, этот Ниган, он перебарщивает. Нам что, и дальше наблюдать за тем, как он кастрирует Рика и Дэрила из эпизода в эпизод? Может, стоит сократить его диалоги, а заодно и пару рекламных роликов?





И еще, не могли бы вы оставить в покое основной состав? Конечно, некоторые из не очень популярных персонажей интересны, но есть причины, почему Рик, Дэрил, Морган и Кэрол являются любимыми героями. Вообще-то, мы хотим видеть их время от времени!





И что происходит с сюжетом? Ваша история не сдвинулась ни на шаг с начала сезона. Ваш последний эпизод был полностью посвящен Таре… Таре?! В каком еще сериале целый эпизод отводится второстепенному герою?





Наверное, впервые за всю историю "Ходячих мертвецов" я с нетерпением жду двухмесячного перерыва. Как и остальные поклонники комикса, я знаю, что грядет война между группой Рика и Спасителями. Но вы не сделали ничего, чтобы убедить меня в том, что можете сделать это безупречно.





Однако будьте уверены, что я все еще надеюсь. Я верю в Рика и его команду и в то, на что они способны. Таким образом, из любви к поклонникам ходячих по всему миру, прекратите безумие и дайте фанатам то, чего они хотят, прежде чем нас останется меньше десяти миллионов".





Напомним, что премьеру седьмого сезона посмотрело 17 миллионов человек, после чего рейтинг сериала постепенно снижался, и на момент написания заметки упал до 11 миллионов.



