Пол Беттани сыграет террориста Унабомбера

Актер исполнит роль Теда Качинского, известного также как Унабомбер, ученого и террориста, отправлявшего бомбы по почте.





Производством сериала посредством баннера Trigger Street Productions займутся Кевин Спейси и Дэна Брунетти. Эндрю Содроски ("Голландия, Мичиган"), написавший сценарий к пилоту, Трой Сирер и Джон Голдвин разделят обязанности исполнительных продюсеров со Спейси и Брунетти. Лауреат премии "Эмми" Грег Яйтанс ("Доктор Хаус") назначен шоураннером сериала, его постановщиком и исполнительным продюсером. Он снимет все эпизоды сезона.





В "Манифесте" будет показано, как агенты ФБР проводили расследования и ловили печально известных преступников. В первом сезоне главным героем станет агент ФБР Джим "Фитц" Фицджеральд, профессиональный лингвист, который бросил вызов старым методам в сборе информации. Его нетрадиционный подход помог поймать и отдать под суд Унабомбера после охоты на него в течение 20-ти лет. Ключом к пониманию того, кто скрывался под именем Унабомбера, стали лингвистические особенности языка его труда "Манифест", опубликованного крупнейшими изданиями США.





Из недавних работ британского актера – участие в фильме франшизы "Мстители" "Первый мститель 3: Противостояние".



