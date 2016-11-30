Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Кино
Новости кино
30 ноября 16, 11:25
Пол Беттани сыграет террориста Унабомбера
пол беттани
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пол Беттани ("Пастырь") получил ключевую роль в предстоящей криминальной драме канала Discovery Channel "Manifesto" ("Манифест").
Актер исполнит роль Теда Качинского, известного также как Унабомбер, ученого и террориста, отправлявшего бомбы по почте.

Производством сериала посредством баннера Trigger Street Productions займутся Кевин Спейси и Дэна Брунетти. Эндрю Содроски ("Голландия, Мичиган"), написавший сценарий к пилоту, Трой Сирер и Джон Голдвин разделят обязанности исполнительных продюсеров со Спейси и Брунетти. Лауреат премии "Эмми" Грег Яйтанс ("Доктор Хаус") назначен шоураннером сериала, его постановщиком и исполнительным продюсером. Он снимет все эпизоды сезона.

В "Манифесте" будет показано, как агенты ФБР проводили расследования и ловили печально известных преступников. В первом сезоне главным героем станет агент ФБР Джим "Фитц" Фицджеральд, профессиональный лингвист, который бросил вызов старым методам в сборе информации. Его нетрадиционный подход помог поймать и отдать под суд Унабомбера после охоты на него в течение 20-ти лет. Ключом к пониманию того, кто скрывался под именем Унабомбера, стали лингвистические особенности языка его труда "Манифест", опубликованного крупнейшими изданиями США.

Из недавних работ британского актера – участие в фильме франшизы "Мстители" "Первый мститель 3: Противостояние".

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Netflix продлил историческую драму "Граница" на второй сезон
Мэттью МакКонахи сыграет в наркобиопике
Актриса, которая сыграет Кейт Миддлтон в новом сериале
Анжела Бассетт сыграет мать Черной Пантеры
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фотографии со съемок легендарных фильмов
noimageЛюк Бессон снимет фильм о "Курске" без помощи военных РФ
noimageВ лидеры проката США пробился новый диснеевский мультфильм
noimageБрэдли Купер окажется в тылу врага
noimage«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» не получит сиквел
Лента новостей
Загрузка...