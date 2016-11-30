Гильдия режиссеров США наградит Ридли Скотта

Об этом сообщается на официальном сайте организации.





"Мастерство, которое проявляется в любом жанре, новаторские методы Ридли и бесподобные режиссерские инстинкты воплотили в жизнь одни из самых запоминающихся фильмов нашего времени, став отражением стойкости человеческого духа, и пленив сердца и умы зрителей по всему миру, - говорится в заявлении главы Гильдии Пэриса Баркли. - Потрясающие визуальные эффекты, захватывающие миры и впечатляющие образы лежат в основе его разнообразных работ, среди которых "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Гладиатор", "Падение "Черного Ястреба" и "Марсианин". В течение четырех десятилетий новаторской карьеры он продемонстрировал важность уникального видения режиссера. По этим причинам и многим другим, мы имеем честь вручить награду Ридли Скотту за достижения в полнометражном кино".





Торжественная церемония вручения награды состоится 4 февраля 2017 года в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.





Напомним, что на момент написания данной заметки Ридли Скотт был занят производством фантастического фильма "Чужой: Завет", который должен выйти в прокат в мае 2017 года.



