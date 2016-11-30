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30 ноября 16, 11:29
Machinima и Hasbro завершат трилогию "Трансформеры: Прайм"
трансформеры
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Студия Machinima и компания Hasbro объединят усилия для завершения двух финальных глав в цифровой анимационной трилогии "Трансформеры: Прайм".
Они будут называться "Titans Return" и "Power Of The Primes" соответственно.

Компании раньше уже работали вместе над анимационным сериалом "Трансформеры: Войны гештальтов", который с момента его выхода в августе 2016 года уже успел заработать более 120 миллионов просмотров на таких платформах как go90 и YouTube.

Исполнительный продюсер "Войн гештальтов" Эрик Кальдерон тоже будет принимать участие в создании новых проектов. После "Войн гештальтов", в которой во вселенную "Трансформеров" добавились некоторые персонажи, новые главы расскажут о Кибертроне, находящемся перед лицом невиданной ранее угрозы.
"Фанатская база прекрасно восприняла этот новый способ подачи "Трансформеров". Мы же в свою очередь очень рады тесному сотрудничеству с компанией Hasbro в разработке двух новых глав", - сказал в заявлении генеральный директор студии Machinima Чад Гутстейн.

Напомним, что последний полнометражный фильм из серии "Трансформеры", "Эпоха истребления", вышел в 2014 году, а на 2017 год запланирована пятая часть под названием "Последний рыцарь".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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