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30 ноября 16, 11:32
Стивен Рут сыграет Человека в высоком замке
Стивен Рут
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Аmazon Studios объявила о том, что Стивен Рут ("До самого конца") получил титульную роль в телеадаптации романа Филипа К. Дика "Человек в высоком замке".
Рут исполнит роль загадочного человека, связанного с Сопротивлением и собирающего фильмы, показывающие альтернативную версию реальности, за которыми охотятся японцы и нацисты. 

Второй сезон сериала, который стартует 16 декабря текущего года, начинается с политической напряженности, возрастающей между Германией и Японией. Джулиана Крейн (Алекса Давалос) сталкивается с последствиями принятого ею решения предать Сопротивление и позволить Джо Блейку (Люк Клеинтенк), подозреваемому в шпионаже в пользу Германии, сбежать в Тихоокеанские Штаты с фильмом, предназначавшемся Человеку в высоком замке. Джо возвращается героем в Рейх и сталкивается в Берлине лицом к лицу с отцом, который бросил его. Тем временем Фрэнк Фринк (Руперт Эванс) все больше интересуется работой Сопротивления после увиденных им в фильме кадров собственной гибели. Ведущие роли в сериале исполняют Руфус Сьюэлл, ДиДжей Куаллс, Кэри-Хироюки Тагава, Джоэль де ла Фуэнте, Бреннан Браун, Белла Хиткот и Каллум Кит Ренни.

Актер-ветеран Рут недавно снялся в сериалах "Агент", "Бруклин 9-9" и комедии "Свадебный угар".

Источник: http://www.kinonews.ru/

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