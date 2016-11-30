Стивен Рут сыграет Человека в высоком замке

Рут исполнит роль загадочного человека, связанного с Сопротивлением и собирающего фильмы, показывающие альтернативную версию реальности, за которыми охотятся японцы и нацисты.





Второй сезон сериала, который стартует 16 декабря текущего года, начинается с политической напряженности, возрастающей между Германией и Японией. Джулиана Крейн (Алекса Давалос) сталкивается с последствиями принятого ею решения предать Сопротивление и позволить Джо Блейку (Люк Клеинтенк), подозреваемому в шпионаже в пользу Германии, сбежать в Тихоокеанские Штаты с фильмом, предназначавшемся Человеку в высоком замке. Джо возвращается героем в Рейх и сталкивается в Берлине лицом к лицу с отцом, который бросил его. Тем временем Фрэнк Фринк (Руперт Эванс) все больше интересуется работой Сопротивления после увиденных им в фильме кадров собственной гибели. Ведущие роли в сериале исполняют Руфус Сьюэлл, ДиДжей Куаллс, Кэри-Хироюки Тагава, Джоэль де ла Фуэнте, Бреннан Браун, Белла Хиткот и Каллум Кит Ренни.





Актер-ветеран Рут недавно снялся в сериалах "Агент", "Бруклин 9-9" и комедии "Свадебный угар".







