Кинокритики США выбрал лучший фильм 2016 года

Национальный совет кинокритиков США, являющийся одним из самых влиятельных некоммерческих объединений киноведов, назвал обладателей наград за 2016 год.
Национальный совет кинокритиков США - одно из старейших профессиональных объединений американских кинематографистов и киноведов, основанное в 1909 году. По сложившейся традиции присуждение именно этой премии открывает большой наградной сезон в Северной Америке.
Лучший фильм — «Манчестер у моря»
Лучший режиссёр — Барри Дженкинс («Лунный свет»)
Лучшая мужская роль — Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Лучшая женская роль — Эми Адамс («Прибытие»)
Лучшая мужская роль второго плана — Джефф Бриджес («Любой ценой»)
Лучшая женская роль второго плана — Наоми Харрис («Лунный свет»)
Лучший оригинальный сценарий — Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)
Лучший сценарий-экранизация — Джей Кокс и Мартин Скорсезе («Молчание»)
Лучший анимационный фильм — «Кубо. Легенда о самурае»
Лучший иностранный фильм — «Служанка»
Лучший документальный фильм — «О-Джей: Сделано в Америке»
Лучший режиссёрский дебют — Трей Эдвард Шульц («Криша»)
Прорыв года (актёрская работа) — Лукас Хеджес («Манчестер у моря»)
Лучший актёрский ансамбль — «Скрытые фигуры»
Лучшие фильмы года (без учёта победителя, в алфавитном, английском, порядке): «Прибытие», «По соображениям совести», «Да здравствует Цезарь!», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «День патриота», «Молчание», «Чудо на Гудзоне».
Лучшие «независимые» фильмы года (без учёта победителя, в алфавитном, английском, порядке): «Женщины XX века», «Капитан Фантастик», «Креативный контроль», «Всевидящее око», «Судороги», «Зеленая комната», «Здравствуйте, меня зовут Дорис», «Криша», «Моррис из Америки», «Синг Стрит».
Лучшие зарубежные фильмы: «Она», «Служанка», «Джульетта», «Моя земля», «Неруда».
Лучшие документальные фильмы: «Де Пальма», «Укротительница орлов», «Глисон», «Анимированная жизнь», «Мисс Шэрон Джонс!».