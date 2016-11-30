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30 ноября 16, 11:36
Кинокритики США выбрал лучший фильм 2016 года
Манчестер у моря
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Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2016 года.
Национальный совет кинокритиков США, являющийся одним из самых влиятельных некоммерческих объединений киноведов, назвал обладателей наград за 2016 год.

Лучшим фильмом была признана драма "Манчестер у моря", которую снял режиссер Кеннет Лонерган. Последний также получил премию за лучший оригинальный сценарий, а сыгравший в картине главную роль Кейси Аффлек удостоен премии в категории "лучший актер".

Лучшей актрисой 2016 года названа Эми Адамс, исполнившая главную роль в фантастическом фильме "Прибытие". За второстепенные роли премиями были отмечены Джефф Бриджес ("Любой ценой") и Наоми Харрис ("Лунный свет"). Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина "Коммивояжер".

В категории "лучший анимационный фильм" победу одержал проект "Кубо. Легенда о самурае". Лучшим режиссером 2016 года назван Бэрри Дженкинс, снявший ленту "Лунный свет". Лучший актерский ансамбль оказался в биографической драме "Скрытые фигуры".

Национальный совет кинокритиков США - одно из старейших профессиональных объединений американских кинематографистов и киноведов, основанное в 1909 году. По сложившейся традиции присуждение именно этой премии открывает большой наградной сезон в Северной Америке.

Лучший фильм — «Манчестер у моря» 
Лучший режиссёр — Барри Дженкинс («Лунный свет») 
Лучшая мужская роль — Кейси Аффлек («Манчестер у моря») 
Лучшая женская роль — Эми Адамс («Прибытие») 
Лучшая мужская роль второго плана — Джефф Бриджес («Любой ценой») 
Лучшая женская роль второго плана — Наоми Харрис («Лунный свет») 
Лучший оригинальный сценарий — Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») 
Лучший сценарий-экранизация — Джей Кокс и Мартин Скорсезе («Молчание») 
Лучший анимационный фильм — «Кубо. Легенда о самурае» 
Лучший иностранный фильм — «Служанка» 
Лучший документальный фильм — «О-Джей: Сделано в Америке» 
Лучший режиссёрский дебют — Трей Эдвард Шульц («Криша») 
Прорыв года (актёрская работа) — Лукас Хеджес («Манчестер у моря») 
Лучший актёрский ансамбль — «Скрытые фигуры» 

Лучшие фильмы года (без учёта победителя, в алфавитном, английском, порядке): «Прибытие», «По соображениям совести», «Да здравствует Цезарь!», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «День патриота», «Молчание», «Чудо на Гудзоне». 

Лучшие «независимые» фильмы года (без учёта победителя, в алфавитном, английском, порядке): «Женщины XX века», «Капитан Фантастик», «Креативный контроль», «Всевидящее око», «Судороги», «Зеленая комната», «Здравствуйте, меня зовут Дорис», «Криша», «Моррис из Америки», «Синг Стрит». 

Лучшие зарубежные фильмы: «Она», «Служанка», «Джульетта», «Моя земля», «Неруда». 

Лучшие документальные фильмы: «Де Пальма», «Укротительница орлов», «Глисон», «Анимированная жизнь», «Мисс Шэрон Джонс!».

Источник: http://www.kinonews.ru/
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