Кинокритики США выбрал лучший фильм 2016 года

Национальный совет кинокритиков США, являющийся одним из самых влиятельных некоммерческих объединений киноведов, назвал обладателей наград за 2016 год.





Лучшим фильмом была признана драма "Манчестер у моря", которую снял режиссер Кеннет Лонерган. Последний также получил премию за лучший оригинальный сценарий, а сыгравший в картине главную роль Кейси Аффлек удостоен премии в категории "лучший актер".





Лучшей актрисой 2016 года названа Эми Адамс, исполнившая главную роль в фантастическом фильме "Прибытие". За второстепенные роли премиями были отмечены Джефф Бриджес ("Любой ценой") и Наоми Харрис ("Лунный свет"). Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина "Коммивояжер".





В категории "лучший анимационный фильм" победу одержал проект "Кубо. Легенда о самурае". Лучшим режиссером 2016 года назван Бэрри Дженкинс, снявший ленту "Лунный свет". Лучший актерский ансамбль оказался в биографической драме "Скрытые фигуры".





Национальный совет кинокритиков США - одно из старейших профессиональных объединений американских кинематографистов и киноведов, основанное в 1909 году. По сложившейся традиции присуждение именно этой премии открывает большой наградной сезон в Северной Америке.



