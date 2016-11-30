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30 ноября 16, 11:50
«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» не получит сиквел
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
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Последние новости о спин-оффе «Звездных войн» «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»: продолжения не будет и колоссальные предпродажи билетов.
Продюсер картины и всей вселенной «Звездных войн» Кэтлин Кеннеди подтвердила, что картина Гарета Эдвардса не будет иметь продолжения. «"Изгой-Два" мы делать не будет», — пошутила Кеннеди. 

Режиссер Эдвардс ее слова подтвердил, сказав, что если бы существовал сиквел «Изгоя-Один», то его бы поставил Джордж Лукас (имея ввиду, что его картина является приквелом к «Новой надежде»). 

Ему вторит специалист по спецэффектам Джон Кролл: фильм изначально задумывался, как самостоятельный проект, хотя и рассказывает предысторию лукасовского четвертого эпизода. 

Первый день онлайн-продаж на сеансы «Изгоя-Один» зафиксировал второй результат в истории американского проката и лучший в этом году. Ожидается, что касса премьерного уикенда фильма составит около $130 млн. Это значительно меньше, чем собрало в первый уикенд «Пробуждение Силы» ($247,97 млн), но больше, чем все другие фильмы франшизы. 

«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» — первый из трех запланированных спин-оффов возрожденной франшизы. События разворачиваются вокруг секретной операции повстанцев, намеревающихся выкрасть чертежи новой боевой станции Империи «Звезда смерти». Мировая премьера фильма запланирована на 14 декабря. В России «Изгой-Один» стартует 15-го, а в США — 16 декабря.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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