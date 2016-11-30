Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Кино
Новости кино
30 ноября 16, 11:52
Брэдли Купер окажется в тылу врага
Брэдли Купер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Брэдли Купер и Гэвин О’Коннор объединятся для создания военной драмы времен Второй мировой «Атлантическая стена» (Atlantic Wall).
Сценарий Зака Дина («Черный дрозд») попал в голливудский «Черный список» 2015 года. 

Протагонист в исполнении Купер, американский десантник, оказывается в тылу врага за несколько часов до начала военной операции. Задание добыть информацию отягчено обещанием, которое он дает убитому врагу-немцу — спасти его маленького сына. 

Съемки пройдут в 2018 году на севере Франции, в Нормандии. Купер успеет до этого снять мелодраму «Звезда родилась», которая станет его режиссерским дебютом. 

У О’Коннора («Воин», «Расплата») в рабочем графике значатся сразу несколько проектов. Студия Paramount поручила ему перезагрузку супергероического «Зеленого Шершня», а Netflix договорился с режиссером о постановке сериала «Семь секунд» — ремейка российской драмы «Майор» Юрия Быкова.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Леди Гага сыграет главную роль в драме "Звезда родилась"
Рэй Лиотта — в режиссерском дебюте Брэдли Купера
Бен Уитли снимет Тома Хиддлстона в «Круто сваренных»
В американском прокате установлен новый кассовый рекорд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фотографии со съемок легендарных фильмов
noimageЛюк Бессон снимет фильм о "Курске" без помощи военных РФ
noimageВ лидеры проката США пробился новый диснеевский мультфильм
noimage«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» не получит сиквел
noimageКинокритики США выбрал лучший фильм 2016 года
Лента новостей
Загрузка...