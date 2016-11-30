Брэдли Купер окажется в тылу врага

Сценарий Зака Дина («Черный дрозд») попал в голливудский «Черный список» 2015 года.





Протагонист в исполнении Купер, американский десантник, оказывается в тылу врага за несколько часов до начала военной операции. Задание добыть информацию отягчено обещанием, которое он дает убитому врагу-немцу — спасти его маленького сына.





Съемки пройдут в 2018 году на севере Франции, в Нормандии. Купер успеет до этого снять мелодраму «Звезда родилась», которая станет его режиссерским дебютом.





У О’Коннора («Воин», «Расплата») в рабочем графике значатся сразу несколько проектов. Студия Paramount поручила ему перезагрузку супергероического «Зеленого Шершня», а Netflix договорился с режиссером о постановке сериала «Семь секунд» — ремейка российской драмы «Майор» Юрия Быкова.



