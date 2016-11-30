Люк Бессон снимет фильм о "Курске" без помощи военных РФ

Минобороны РФ отказало ему в раскрытии гостайны, а также не выдало разрешение на съемку.





"В Министерстве обороны РФ наших стараний никто не оценил, разрешения не съёмку так и не выдали, доступа к гостайне нет, гробовое молчание. Картина будет полностью сниматься силами французской команды", - отметил он.





Также заявил, что позицию французского режиссера не одобряют родственники погибших, так как Бессон винит в трагедии военачальников ВМФ.





"Наша идея ещё до Бессона заключалась в создании максимально правдивого фильма без множества допущенных иностранцами ошибок. Многое мы исправили, но что-то неизбежно просочится и будет не замечено широкой публикой", - сказал Сигле.





Известно, что в будущем блокбастере Бессона одну из главных ролей исполнит Маттиас Шанартс ("Черная книга"). Режиссером картины также выступит датчанин Томас Винтенберг ("Охота"). Выход ленты в прокат ожидается в 2017 году.



