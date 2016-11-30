Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.07
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
27.22
USD
25.55
RUB
0.40
EUR
28.68
USD
26.85
RUB
0.42
Кино
Новости кино
30 ноября 16, 12:28
Люк Бессон снимет фильм о "Курске" без помощи военных РФ
Люк Бессон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Французский кинорежиссер Люк Бессон будет снимать фильм о затонувшей подлодке "Курск" без участия российских военных.
Минобороны РФ отказало ему в раскрытии гостайны, а также не выдало разрешение на съемку.

"В Министерстве обороны РФ наших стараний никто не оценил, разрешения не съёмку так и не выдали, доступа к гостайне нет, гробовое молчание. Картина будет полностью сниматься силами французской команды", - отметил он.

Также заявил, что позицию французского режиссера не одобряют родственники погибших, так как Бессон винит в трагедии военачальников ВМФ.

"Наша идея ещё до Бессона заключалась в создании максимально правдивого фильма без множества допущенных иностранцами ошибок. Многое мы исправили, но что-то неизбежно просочится и будет не замечено широкой публикой", - сказал Сигле.

Известно, что в будущем блокбастере Бессона одну из главных ролей исполнит Маттиас Шанартс ("Черная книга"). Режиссером картины также выступит датчанин Томас Винтенберг ("Охота"). Выход ленты в прокат ожидается в 2017 году.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
С Люка Бессона требуют 450 тысяч евро за плагиат
Съемки фильма "Курск" в России отложены
Люк Бессон готовит «Такси 5»
Warner Bros. намерена снять новый фильм о Вилли Вонке
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фотографии со съемок легендарных фильмов
noimageВ лидеры проката США пробился новый диснеевский мультфильм
noimageБрэдли Купер окажется в тылу врага
noimage«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» не получит сиквел
noimageКинокритики США выбрал лучший фильм 2016 года
Лента новостей
Загрузка...