"Изгой" опередил все фильмы 2016 года по числу билетов

За первые 24 часа с момента начала продажи билетов картина опередила по их числу все кинофильмы, выходившие в 2016 году, в том числе такие блокбастеры, как "Дэдпул", "Отряд самоубийц", "В поисках Дори", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и других.





О рекордных продажах отчитались все крупнейшие продавцы билетов, в том числе Fandango и MovieTicket, По предоставленным им данным 28 ноября 2016 года, в день старта продаж, 90 процентов реализованных билетов были именно на сеансы "Изгоя".





Прогнозировать стартовые сборы картины такого масштаба более чем за две недели до премьеры весьма непросто. Согласно консервативным сценариям, она заработает около 130 миллионов к концу первых выходных. Оптимистичные прогнозы сулят ей до 150 миллионов долларов. В любом случае, это будет второй старт в истории декабрьского проката в Северной Америке. Первое место, вероятнее всего, останется за седьмым эпизодом "Звездных войн".





Напомним, что действие "Изгоя" происходит после событий третьего эпизода, а в центре сюжета попытки повстанцев раздобыть чертежи боевой станции Империи - Звезды Смерти.



