"Нация Z" продлена на четвертый сезон

Тринадцатисерийный четвертый сезон выйдет в 2017 году.





В центре сюжета - группа, миссия которой состоит в том, чтобы спасти человечество и доставить единственного человека, в крови которого находятся антитела, способные остановить пандемию, в последнюю функционирующую лабораторию. В ходе выполнения миссии в группе происходит раскол из-за разногласий: уцелевший после укуса зомби Мерфи (Кит Аллан), жаждет создать расу людей-зомби, в то время как отряд под предводительством лейтенанта Уоррен (Келлита Смит) изо всех сил старается ему помешать. Среди исполнителей главных ролей ДиДжей Куаллс, Нат Занг, Эмилио Ривера и Анастасия Баранова.





С момента выхода "Нация Z" входит в десятку самых популярных сценарных шоу канала. Сериал в среднем привлекает внимание 1,2 миллиона человек, из которых почти 500 тысяч принадлежат ключевой аудитории зрителей от 18 до 49 лет.





Исполнительным продюсером и шоураннером является Карл Шефер, на счету которого такие проекты как , "Эврика" и "Мертвая зона". Производством сериала занимается студия The Asylum.





Финальная серия третьего сезона выйдет в эфир 16 декабря 2016 года.



