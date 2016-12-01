Джоди Фостер в футуристическом триллере «Отель Артемис»

Сюжет картины не раскрывается. Действие разворачивается в недалеком будущем. Героиня Фостер — некая «Сиделка» (или Сестра милосердия — The Nurse), действующая в преступном мире.





Одним из продюсеров ленты выступает Марк Платт, сотрудничавший с актрисой в таких картинах, как «Молчание ягнят» (за который она получила «Оскар») и ее режиссерском дебюте «Маленький человек Тейт».





Для Пирса проект — первый режиссерский опыт в полнометражном кино. На его счету несколько музыкальных видеоклипов и короткометражка из киновселенной Marvel «Да здравствует король».



