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1 декабря 16, 08:24
Джоди Фостер в футуристическом триллере «Отель Артемис»
Джоди Фостер
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Джоди Фостер сыграет главную роль в режиссерском дебюте сценариста «Железного человека 3» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Дрю Пирса — футуристическом триллере «Отель Артемис» (Hotel Artemis).
Сюжет картины не раскрывается. Действие разворачивается в недалеком будущем. Героиня Фостер — некая «Сиделка» (или Сестра милосердия — The Nurse), действующая в преступном мире. 

Одним из продюсеров ленты выступает Марк Платт, сотрудничавший с актрисой в таких картинах, как «Молчание ягнят» (за который она получила «Оскар») и ее режиссерском дебюте «Маленький человек Тейт». 

Для Пирса проект — первый режиссерский опыт в полнометражном кино. На его счету несколько музыкальных видеоклипов и короткометражка из киновселенной Marvel «Да здравствует король».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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