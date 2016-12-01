Сиквел «Убийцы» без Эмили Блант

Сценарист фильма Тэйлор Шеридан и актер Джеффри Донован независимо друг от друга разъяснили, почему в продолжении не будет Блант.





«Ее история завершена, — говорит Шеридан. — Я не смог бы написать ничего нового для этой героини, что было бы достойно ее [Блант] таланта. Я придумал главную героиню, глазами которой зритель видит историю. Я сделал ее абсолютно пассивной против ее воли — для того, чтобы зритель чувствовал то же бессилие, что овладевает слугами закона. Я провел ее через ад и предал в конце. Это было трудное испытание для Эмили и ее героини. Но такова ее история».





Участник первого фильма Джеффри Донован добавил от себя, что «Солдат» — самостоятельный спин-офф, а не сиквел или приквел. Новая история рассказывается с мужской точки зрения. В центре сюжета — герои Бенисио дель Торо и Джоша Бролина, таинственный наемный убийца Алехандро и правительственный агент Мэтт Грэйвер. (Донован причислил к главным персонажам и своего героя Стива Форсинга из «Убийцы»). По его словам, они отправляются в Мексику и разжигают войну между мексиканскими картелями.





Сюжет вращается вокруг секретных тоннелей на границе США и Мексики. Вырытые для транспортировки наркотиков и нелегальной рабочей силы, теперь эти «кротовые норы» становятся частью террористического траффика, позволяющего экстремистам проникать в США.





В картине также сыграет Кэтрин Кинер. Ей досталась роль босса Грэйвера, которой приходится вслед за своим подчиненным погрузиться в приграничные «области тьмы».





Режиссерское кресло переходит к итальянцу Стефано Соллиме, постановщику двух громких европейских сериалов — «Гоморра» и «Криминальный роман».



