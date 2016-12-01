Когда выйдут "Дэдпул 3" и продолжение "Людей Икс"

Фильмы попадут в кинотеатры 2 ноября 2018 года и 14 февраля 2019. И, скорее всего, это будут "Новые мутанты" и "Дэдпул 3" соответственно.





Как помним, первый "Дэдпул" вышел ко Дню Святого Валентина и порвал американский и мировой бокс-офис. Скорее всего, студия захотела сохранить привязку франшизы к 14 февраля, а посему вторую дату можно практически стопроцентно отдать триквелу о болтливом наемнике. Тем более что режиссер в проект уже активно подыскивается (напомним, "Дэдпул 2" отправится на экраны 2 марта 2018, что близко и ко Дню влюбленных, и к 8 марта; у руля встанет постановщик "Джона Уика" Дэвид Литч, сменивший Тима Миллера).





А вот 2 ноября 2018, вероятно, стоит ждать "Новых мутантов" из вселенной "Людей Икс", режиссером которых назначен Джош Бун ("Виноваты звезды"), а на одну из центральных ролей приглашена звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс. Продолжение же основной линии после прохладно встреченного "Апокалипсиса" не особо торопится запускаться в производство, хотя Брайан Сингер и продюсер Саймон Кинберг уже неоднократно озвучивали свои планы по отправке мутантов в 90-е.





Впрочем, еще остается без даты "Гамбит" с Ченнингом Татумом, который никак не может запуститься из-за отсутствия постановщика.





Что касается конкуренции со стороны других студий, 2 ноября 2018 года Disney собирается представить игровую версию мультфильма "Мулан", а Paramount хочет оккупировать прокат с помощью пятых "Трансформеров". Тем временем 14 февраля 2019 года пока что пусто.





Также напомним, что дату премьеры поменяли два важных проекта Fox: "Чужой: Завет" Ридли Скотта переехал с августа 2017 на май того же года, то есть фанаты смогут насладиться прелестями ксеноморфа раньше, чем планировалось; а вот сиквел "Кингсмана", наоборот, отдалился от зрителя и перебрался вместо лета на 6 октября 2017.



