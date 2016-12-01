Вручение премии Gotham Independent Film Awards (ФОТО)

Премия не считается столь крупной, как, например, "Золотой глобус", однако менее авторитетной от этого не становится — последние два года здесь предсказывали победителя "Оскара", вручая главную награду.





На красной дорожке в Cipriani Wall Street были сплошь звезды: беременная Натали Портман с мужем Бенжаменом Мильпье, Марго Робби, Кэти Холмс, Кейт Бекинсейл, Эми Адамс и многие другие. Некоторые знаменитости — Кейт Бланшетт, Вайнона Райдер — предпочли не позировать фотографам, а сразу проскользнули в зал, где развернулась церемония вручения наград.





Главным триумфатором вечера стала картина "Лунный свет" (Moonlight) Барри Дженкинса, рассказывающая о нелегкой жизни афроамериканца Хирона — от детства до зрелости. Фильм получил четыре приза, в том числе за лучший сценарий, лучший актерский ансамбль и приз зрительских симпатий. Главная награда в категории "Фильм года" также досталась картине Дженкинса.





Лучшей актрисой была названа Изабель Юппер за роль в психологическом триллере Пола Верховена "Она", для которой награда стала полной неожиданностью.





У меня просто нет слов. Я не думала, что это случится, честно. Мне сказали, что это американская награда, и рассчитывать мне не на что: "Ты француженка, ты никогда ее не получишь", — призналась Юппер в своей благодарственной речи.





В этой категории, к слову, были номинированы также Натали Портман ("Джеки") и Аннетт Бенинг ("Женщины XX века"). Приз за лучшую мужскую роль ушел Кейси Аффлеку, сыгравшему в фильме "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea).





Особой награды за достижения в карьере удостоилась Эми Адамс, у которой в этом году вышло сразу два выдающихся фильма — "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals) Тома Форда и "Прибытие" (Arrival) Дени Вильнева. Актриса получила приз из рук Кейт Бланшетт, которая трогательно обняла ее на сцене. Отметим, что многие считают Адамс одной из главных фавориток этого сезона на премии "Оскар": актриса уже шесть раз была номинирована на соискание этой награды, но заслуженная статуэтка все ускользала от нее. Верим, что в этом году у Эми все получится!





Ну а теперь — все внимание на героев красной дорожки!



















































































































