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1 декабря 16, 08:37
Вручение премии Gotham Independent Film Awards (ФОТО)
Gotham Independent Film Awards
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Сезон оскаровский гонки начался, и вчера, 28 ноября, в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Gotham Independent Film Awards, на которой наградили лучших кинематографистов года.
Премия не считается столь крупной, как, например, "Золотой глобус", однако менее авторитетной от этого не становится — последние два года здесь предсказывали победителя "Оскара", вручая главную награду.

На красной дорожке в Cipriani Wall Street были сплошь звезды: беременная Натали Портман с мужем Бенжаменом Мильпье, Марго Робби, Кэти Холмс, Кейт Бекинсейл, Эми Адамс и многие другие. Некоторые знаменитости — Кейт Бланшетт, Вайнона Райдер — предпочли не позировать фотографам, а сразу проскользнули в зал, где развернулась церемония вручения наград.

Главным триумфатором вечера стала картина "Лунный свет" (Moonlight) Барри Дженкинса, рассказывающая о нелегкой жизни афроамериканца Хирона — от детства до зрелости. Фильм получил четыре приза, в том числе за лучший сценарий, лучший актерский ансамбль и приз зрительских симпатий. Главная награда в категории "Фильм года" также досталась картине Дженкинса.

Лучшей актрисой была названа Изабель Юппер за роль в психологическом триллере Пола Верховена "Она", для которой награда стала полной неожиданностью.

У меня просто нет слов. Я не думала, что это случится, честно. Мне сказали, что это американская награда, и рассчитывать мне не на что: "Ты француженка, ты никогда ее не получишь", — призналась Юппер в своей благодарственной речи.

В этой категории, к слову, были номинированы также Натали Портман ("Джеки") и Аннетт Бенинг ("Женщины XX века"). Приз за лучшую мужскую роль ушел Кейси Аффлеку, сыгравшему в фильме "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea).

Особой награды за достижения в карьере удостоилась Эми Адамс, у которой в этом году вышло сразу два выдающихся фильма — "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals) Тома Форда и "Прибытие" (Arrival) Дени Вильнева. Актриса получила приз из рук Кейт Бланшетт, которая трогательно обняла ее на сцене. Отметим, что многие считают Адамс одной из главных фавориток этого сезона на премии "Оскар": актриса уже шесть раз была номинирована на соискание этой награды, но заслуженная статуэтка все ускользала от нее. Верим, что в этом году у Эми все получится!

Ну а теперь — все внимание на героев красной дорожки!





























Источник: http://kinoafisha.ua/
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