Жерар Депардье в роли Сталина (ФОТО)

Снимок артиста в образе "отца народов" был опубликован на странице Юрия Мережко в Twitter.





"Ничего особенного, просто Депардье играет Сталина. Говорят, на роль Берии уже пробуется Сигал", - говорится в подписи к снимку.





В комментариях к посту подписчики упражняются в остроумии.





"Такой сталин... С носом-жопой", "Берию сыграет Пьер Ришар. По сюжету Берию будут постоянно похищать и насиловать школьницы, а Сталин его спасёт", "Похожа как свинья на ёжа((", "И Рой Джонс в роли Жукова (лысый ведь)", "Натурально как вы играете… И царь у вас такой… типичный! На нашего Буншу похож.(с)", "А роль Хрущева Монсон забил, небось =)", - пишут юзеры.





Напомним, Жерар Депардье сыграл Иосифа Сталина в малобюджетном байопике, который сняла французская актриса и режиссер Фанни Ардан.





"Съемки ленты "Диван Сталина" завершены. Я исполняю роль в нем вождя, образ которого весьма далек от того, как его обычно представляют в книгах. В фильме он осознает, что не только другие его боятся, но и сам он начинает себя опасаться. На мой взгляд, Фанни Ардан как режиссер создала некий фильм-оперу: в нем с самого начала берется очень высокая нота, которая выдерживается до самого конца", - рассказал Депардье.











