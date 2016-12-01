Сын Мела Гибсона начинает актерскую карьеру

На счету начинающего актера, дебютировавшего на экране в этом году, уже четыре проекта, последним из которых был заявлен экшен-триллер под названием "All The Devil’s Men".





Майло Гибсон дебютировал небольшой ролью в картине отца "По соображениям совести" — антивоенной драме, в которой Эндрю Гарфилд сыграл медика американской армии, отказавшегося во время Второй мировой убивать людей. В 2017 году ожидаются премьеры драмы "Племена Палос Вердес" и байопика "Первая" о звезде немого кино Мэри Пикфорд, в которых также принял участие Майло.





Что касается "All The Devil’s Men", это будет боевик или экшен-триллер, в котором младший Гибсон сыграет американского военного наемника по фамилии Коллинз, который должен отыскать в Лондоне дезертировавшего сотрудника ЦРУ. В итоге Коллинз и его команда окажутся втянуты в смертельную схватку с бывшим агентом и его личной армией.





В режиссерском кресле находится Мэттью Хоуп, снявший боевик "Ветеран" с Тоби Кеббеллом. Он же написал сценарий. Съемки должны стартовать в феврале и пройти в Брюсселе и Великобритании.



