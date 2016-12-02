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2 декабря 16, 08:11
"Мастера секса" не вернутся с пятым сезоном
Мастера секса
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Канал Showtime объявил о закрытии драматического сериала "Мастера секса" после четвертого сезона, который завершился в середине ноября текущего года.
""Мастера секса" - является прекрасно написанным и сыгранным проектом, исследующим изменяющиеся сексуальные нравы американцев, - говорится в заявлении Showtime. – Мы гордимся тем, что делились историей Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон на протяжении четырех сезонов, получивших высокую критику. Сериал останется доступным для просмотров на наших платформах".

Сериал, главные роли в котором исполнили Майкл Шин и Лиззи Каплан, создан Мишель Эшфорд на основе книги Томаса Майера "Мастера секса: Жизнь и время Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон, пары, которая учила Америку любить". Источники издания говорят, что продюсеры и актеры сериала пришли к общему выводу – они рассказали историю, завершившуюся свадьбой главных героев, до конца, и не видят смысла в пятом сезоне.

Стартовавший в 2013 году, сериал мгновенно завоевал популярность и, как следствие, высокие рейтинги. Четвертый сезон в среднем смотрели 800 тысяч человек с учетом просмотров за три дня после эфира. Сериал является номинантом и лауреатом престижных телевизионных премий, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".

Источник: http://www.kinonews.ru/

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