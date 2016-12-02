AMC стала крупнейшей сетью кинотеатров в мире

Отныне, в собственности AMC находятся 636 кинотеатров с 7623 экранами в восьми странах мира.





Напомним, что основным владельцем AMC является китайский конгломерат Dalian Wanda Group, который приобрел американскую сеть в 2012 году за 2,6 миллиарда долларов. Кроме этого, Wanda является крупнейшим в мире собственником кинотеатров, оборудованных системами IMAX. В общей сложности ее принадлежит 117 таких залов.





Помимо AMC, Wanda Group владеет в Северной Америке четвертой по величине сетью кинотетаров - Carmike Cinemas.





Экспансия Wanda на американском рынке не ограничивается только лишь кинотеатрами. В 2016 году китайская корпорация приобрела голливудскую киностудию Legendary Entertainment за 3.5 миллиарда долларов, а также компанию Dick Clark Productions, которая занимается организацией церемоний вручения премий "Золотой глобус". Стоимость последней сделки оценивалась в один миллиард долларов.





Также Wanda строит в Китае крупнейший в мире съемочный комплекс, где будут создаваться масштабные кинопроекты, в том числе голливудские.







