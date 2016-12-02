Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.31
USD
25.70
RUB
0.40
EUR
28.66
USD
26.84
RUB
0.42
Кино
Новости кино
2 декабря 16, 08:15
AMC стала крупнейшей сетью кинотеатров в мире
AMC
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания AMC Entertainment Inc. стала владельцем крупнейшей в мире сети кинотеатров, завершив сделку по приобретению европейских Odeon & UCI Cinemas, которая оценивалась в 1,2 миллиарда долларов.
Отныне, в собственности AMC находятся 636 кинотеатров с 7623 экранами в восьми странах мира.

Напомним, что основным владельцем AMC является китайский конгломерат Dalian Wanda Group, который приобрел американскую сеть в 2012 году за 2,6 миллиарда долларов. Кроме этого, Wanda является крупнейшим в мире собственником кинотеатров, оборудованных системами IMAX. В общей сложности ее принадлежит 117 таких залов.

Помимо AMC, Wanda Group владеет в Северной Америке четвертой по величине сетью кинотетаров - Carmike Cinemas.

Экспансия Wanda на американском рынке не ограничивается только лишь кинотеатрами. В 2016 году китайская корпорация приобрела голливудскую киностудию Legendary Entertainment за 3.5 миллиарда долларов, а также компанию Dick Clark Productions, которая занимается организацией церемоний вручения премий "Золотой глобус". Стоимость последней сделки оценивалась в один миллиард долларов.

Также Wanda строит в Китае крупнейший в мире съемочный комплекс, где будут создаваться масштабные кинопроекты, в том числе голливудские.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
"Отряд Самоубийц" побил рекорд по кассовым сборам в Украине
Сеть кинотеатров Мексики отказалась от "Отряда самоубийц"
В кинотеатрах Украины покажут итальянскую комедию
Обзор кинопремьер стартующих в прокате с 11 августа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сэм Уортингтон получил главную роль в драме "Манифест"
noimageКритики Нью-Йорка выбрали лучший фильм 2016 года
noimageСофи Тернер рассказала о судьбе Сансы Старк
noimageТильда Свинтон объяснила свою нелюбовь к "Гарри Поттеру"
noimage"Мастера секса" не вернутся с пятым сезоном
Лента новостей
Загрузка...