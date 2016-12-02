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2 декабря 16, 08:17
Тильда Свинтон объяснила свою нелюбовь к "Гарри Поттеру"
Тильда Свинтон
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Тильда Свинтон призналась в том, что не любит серию произведений и фильмов посвященных Гарри Поттеру, его друзьям и недругам.
Как отметила актриса в интервью изданию The Scots Magazine ее нелюбовь весьма практического характера: она против учебных заведений похожих на Хогвартс.

По словам Свинтон, в свое время она сама училась в такой же же школе, где дети находятся без родителей, актриса описала свое пребывание в ней, как "ад".

"В фильмах, подобных "поттериане" принято романтизировать такие учебные заведения. В действительности же, это очень агрессивная среда, и я глубоко сомневаюсь, что дети могут получить в таком месте какие-то особые навыки и знания. Детям, в первую очередь, нужны родители и их любовь", - сказала она.

Отметим, что Свинтон происходит из древнего английского рода, история которого насчитывает более тысячи лет. Владения Свинтонов находились в приграничных с Шотландией областях и в Нортумбрии. Отцом Тильды Свинтон был 7-й лорд Киммергем Джон Свинтон. Раннее детство будущей актрисы прошло в Германии, где служил ее отец, а во возрасте 10 лет она оказалась в школе-интернате в Кенте, где учились дети аристократов, в том числе будущая принцесса Уэльская Диана Спенсер.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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