Тильда Свинтон объяснила свою нелюбовь к "Гарри Поттеру"

Как отметила актриса в интервью изданию The Scots Magazine ее нелюбовь весьма практического характера: она против учебных заведений похожих на Хогвартс.





По словам Свинтон, в свое время она сама училась в такой же же школе, где дети находятся без родителей, актриса описала свое пребывание в ней, как "ад".





"В фильмах, подобных "поттериане" принято романтизировать такие учебные заведения. В действительности же, это очень агрессивная среда, и я глубоко сомневаюсь, что дети могут получить в таком месте какие-то особые навыки и знания. Детям, в первую очередь, нужны родители и их любовь", - сказала она.





Отметим, что Свинтон происходит из древнего английского рода, история которого насчитывает более тысячи лет. Владения Свинтонов находились в приграничных с Шотландией областях и в Нортумбрии. Отцом Тильды Свинтон был 7-й лорд Киммергем Джон Свинтон. Раннее детство будущей актрисы прошло в Германии, где служил ее отец, а во возрасте 10 лет она оказалась в школе-интернате в Кенте, где учились дети аристократов, в том числе будущая принцесса Уэльская Диана Спенсер.



