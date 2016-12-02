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2 декабря 16, 08:19
Софи Тернер рассказала о судьбе Сансы Старк
Санса Старк
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Звезда сериала "Игре престолов" Софи Тернер рассказала в интервью изданию Entertainment Weekly о том, какие перемены ждут ее героиню Сансу Старк в седьмом сезоне телевизионного шоу.
"Она впервые оказывается во главе чего-то, и этот процесс очень нравится ей. В каком-то смысле ей предстоит пройти полный соблазнов путь власти. Естественно, вместе с этим она становится и более уязвимой, так как с ростом влияния возрастает и количество угроз", - сказала она.

"Что в целом вдохновляет меня в новом сезоне, так это то, что все ключевые герои собираются вместе, и обстановка накаляется. Это очень интересно, и возникает ощущение, что мы уже близко к финальной развязке", - добавила Софи Тернер.

Напомним, что седьмой сезон сериала "Игра престолов" будет представлен зрителям в 2017 году. На момент написания данной заметки его съемки еще продолжались. Что касается шестого сезона, то он будет претендовать на самые престижные профессиональные премии, в том числе People’s Choice Awards, Critics` Choice Awards и другие.

Отметим также, что по итогам года "Игра престолов" стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге самых скачиваемых пиратами телевизионных сериалов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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