Софи Тернер рассказала о судьбе Сансы Старк

"Она впервые оказывается во главе чего-то, и этот процесс очень нравится ей. В каком-то смысле ей предстоит пройти полный соблазнов путь власти. Естественно, вместе с этим она становится и более уязвимой, так как с ростом влияния возрастает и количество угроз", - сказала она.





"Что в целом вдохновляет меня в новом сезоне, так это то, что все ключевые герои собираются вместе, и обстановка накаляется. Это очень интересно, и возникает ощущение, что мы уже близко к финальной развязке", - добавила Софи Тернер.





Напомним, что седьмой сезон сериала "Игра престолов" будет представлен зрителям в 2017 году. На момент написания данной заметки его съемки еще продолжались. Что касается шестого сезона, то он будет претендовать на самые престижные профессиональные премии, в том числе People’s Choice Awards, Critics` Choice Awards и другие.





Отметим также, что по итогам года "Игра престолов" стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге самых скачиваемых пиратами телевизионных сериалов.



