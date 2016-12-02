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2 декабря 16, 08:30
Критики Нью-Йорка выбрали лучший фильм 2016 года
мюзикл Ла-Ла Ленд
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Влиятельное объединение кинокритиков Нью-Йорка выбрало лучший фильм 20016 года.
Им стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", который снял режиссер Дэмьен Шазелл. Лучшим актером года был признан Кейси Аффлек, сыгравший в картине "Манчестер у моря", а в аналогичной женской категории победа была присуждена Изабель Юппер снимавшаяся в фильме "Она.

Лучшей актрисой второго плана названа Мишель Уильямс, сыгравшая в драме "Некоторые женщины", а лучшим актером второго плана - Махершалалхашбаз Али за роль в картине "Лунный свет". Постановщик последней Барри Дженкинс признан лучшим режиссером 2016 года.

Среди анимационных проектов нью-йоркские критики выделили мультфильм "Зверополис", а немецко-австрийский фильм "Тони Эрдманн" отмечен как лучший иностранный кинопроект. Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") одержал победу в категории "Лучший сценарист".

Отметим, что Сообществ кинокритиков Нью-Йорка является одним из старейших в США. Оно было образовано в 1936 году. За последние 20 лет лучший по мнению членов сообщества кинофильм всего четырежды затем получал главную кинопермию - "Оскар".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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