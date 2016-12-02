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2 декабря 16, 08:32
Сэм Уортингтон получил главную роль в драме "Манифест"
Сэм Уортингтон
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Канал Discovery Channel нашел агента ФБР для своей предстоящей драмы "Manifesto" ("Манифест").
Звезда "Аватара" Сэм Уортингтон получил главную роль в проекте о печально известном ученом и террористе Теде Качинском, которого сыграет назначенный накануне Пол Беттани. 

В восьмисерийной драме, производством которой займутся Lionsgate Television и компания Кевина Спейси и Дэны Брунетти Trigger Street, рассказывается о том, как ФБР удалось поймать одного из самых умных и опасных преступников мире, рассылавших бомбы по почте и получившем прозвище Унабомбер.

Уортингтон сыграет агента ФБР Джима "Фитца" Фицджеральда, отмеченного наградами профайлера бюро, чей радикальный подход помог поймать Качинского после 20-летней охоты на него. Главная роль в "Манифесте" для Уортингтона станет первой на американском телевидении.

Сценарий к "Манифесту" написан исполнительным продюсером сериала Эндрю Содроски ("Голландия, Мичиган"). Шоураннером и постановщиком всех восьми эпизодов назначен Грег Яйтанс ("Банши"). Обязанности исполнительных продюсеров разделят между собой Спейси, Брунетти, Трой Сирер и Джон Голдвин. Фицджеральд выступит продюсером-консультантом.

Дата премьеры "Манифеста" еще не определена.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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