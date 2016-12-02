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Кино
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2 декабря 16, 08:35
Саша Барон Коэн проявит «Алчность»
Саша Барон Коэн
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Саша Барон Коэн и Майкл Уинтерботтом готовят сатиру про акулий оскал капитализма под названием «Алчность» (Greed).
Производством картины займется британская кинокомпания Revolution Films, активно сотрудничающая с Уинтерботтомом с начала его режиссерской карьеры («Джуд», «Генуя», «Властелин любви»). 

Персонаж Коэна — безжалостный миллиардер. Сюжет ленты не раскрывается, однако стоит ждать беспощадную сатиру на роскошный стиль жизни капиталистической элиты, ее несходящий загар и душевную привязанность к оффшорам. 

Саша Барон Коэн сейчас занят поисками проектов, которые помогут поскорее забыть кассовый провал его последней комедии «Братья из Гримсби», самой коммерчески неудачной в его фильмографии. В мировом прокате фильм освоил лишь $25,18 млн. Это единственный прецедент в карьере английского комика, когда картине с его участием не покорилась 100-миллионная высота. 

Летом этого года актер активно флиртовал с кинокомиксом о Мэдрейке Волшебнике, а в прошлом месяце вписался в голливудский римейк скандинавского хита «Клоун».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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