Саша Барон Коэн проявит «Алчность»

Производством картины займется британская кинокомпания Revolution Films, активно сотрудничающая с Уинтерботтомом с начала его режиссерской карьеры («Джуд», «Генуя», «Властелин любви»).





Персонаж Коэна — безжалостный миллиардер. Сюжет ленты не раскрывается, однако стоит ждать беспощадную сатиру на роскошный стиль жизни капиталистической элиты, ее несходящий загар и душевную привязанность к оффшорам.





Саша Барон Коэн сейчас занят поисками проектов, которые помогут поскорее забыть кассовый провал его последней комедии «Братья из Гримсби», самой коммерчески неудачной в его фильмографии. В мировом прокате фильм освоил лишь $25,18 млн. Это единственный прецедент в карьере английского комика, когда картине с его участием не покорилась 100-миллионная высота.





Летом этого года актер активно флиртовал с кинокомиксом о Мэдрейке Волшебнике, а в прошлом месяце вписался в голливудский римейк скандинавского хита «Клоун».



