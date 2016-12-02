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2 декабря 16, 08:37
Джон Гудмен окажется в «Плененном государстве»
Джон Гудмен
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Джон Гудмен возвращается к сай-фай-жанру, с блеском освоенном им в триллере «Кловерфилд, 10».
Актер первым вписался в актерский ансамбль следующего фильма режиссера «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта «Плененное государство». 

Сюжет картины, над сценарием которой Уайатт работал со своей женой Эрикой Бини, держится в тайне. Известна лишь его принадлежность к жанру научной фантастики. Роль Гудмена тоже не разглашается. 

Производством картины займется кинокомпания Participant Media, за последние два года принимавшая участие в таких проектах, как «Шпионский мост», «В центре внимания», «Глубоководный горизонт» и «Свет в океане». 

Руперт Уайатт переехал в Голливуд из Англии в начале 2010-х, после успешного триллера «Побег из тюрьмы». На «фабрике грез» он снял два полных метра — «Восстание планеты обезьян» и «Игрок» — и отказался от нескольких перспективных (по крайней мере, для карьеры) предложений. Сначала режиссер не захотел ставить сиквел «обезьяньей» франшизы, а потом, дав предварительное согласие, вышел из проекта киновселенной «Люди Икс» «Гамбит». 

Поддерживать форму позволяют сериальные пилоты. На счету Уайатта успешные запуски исторической драмы «Агент» и нового мистического триллера «Изгоняющий дьявола», неожиданно оказавшегося весьма крепким предприятием.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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