«Детектив Пикачу» откроет голливудскую вселенную «Покемон»

Киновселенную «карманных монстров» откроет «Детектив Пикачу» — про желтого зверька с молниеобразным хвостом, главного талисмана серии игр.





Франшизе «Покемон», созданной японским геймдизайнером Сатоси Тадзири, в этом году исполнилось 20 лет. На сегодня бренд вмещает не только консольные игры, комиксы-манги и прочую материальную сопутствующую атрибутику, но и живет активной жизнью в теле- и кинопространстве: после успеха мультсериала киновселенная ежегодно пополняется полнометражными анимационными картинами.





Голливуд долгие годы спокойно следил за тем, как японцы развивают франшизу, но после того, как 6 июля вышло новое многопользовательское мобильное приложение Pokemon GO, не смог оставаться в стороне от всепланетного помешательства.





Сценарий ленты уже готов. Над ним работали создатель сериала «Грэвити Фоллс» Алекс Хирш и Николь Перлман («Стражи Галактики»). Официальная информация о сюжете отсутствует, однако с высокой долей вероятности можно говорить, что сценарий основан на игре этого года «Великий детектив Пикачу», где желтый протагонист выступает в непривычном амплуа сыщика а-ля Шерлок Холмс (у него даже шляпа такая же).





Съемки стартуют в следующем году.



