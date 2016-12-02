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Кино
Новости кино
2 декабря 16, 08:42
«Детектив Пикачу» откроет голливудскую вселенную «Покемон»
Покемон
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Режиссер «Ужастиков» Роб Леттерман возьмется за постановку первого фильма франшизы «Покемон».
Киновселенную «карманных монстров» откроет «Детектив Пикачу» — про желтого зверька с молниеобразным хвостом, главного талисмана серии игр. 

Франшизе «Покемон», созданной японским геймдизайнером Сатоси Тадзири, в этом году исполнилось 20 лет. На сегодня бренд вмещает не только консольные игры, комиксы-манги и прочую материальную сопутствующую атрибутику, но и живет активной жизнью в теле- и кинопространстве: после успеха мультсериала киновселенная ежегодно пополняется полнометражными анимационными картинами. 

Голливуд долгие годы спокойно следил за тем, как японцы развивают франшизу, но после того, как 6 июля вышло новое многопользовательское мобильное приложение Pokemon GO, не смог оставаться в стороне от всепланетного помешательства. 

Сценарий ленты уже готов. Над ним работали создатель сериала «Грэвити Фоллс» Алекс Хирш и Николь Перлман («Стражи Галактики»). Официальная информация о сюжете отсутствует, однако с высокой долей вероятности можно говорить, что сценарий основан на игре этого года «Великий детектив Пикачу», где желтый протагонист выступает в непривычном амплуа сыщика а-ля Шерлок Холмс (у него даже шляпа такая же). 

Съемки стартуют в следующем году.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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