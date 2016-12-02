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2 декабря 16, 08:47
Том Харди побывал в Африке и Лондоне XIX века (ВИДЕО)
Том Харди
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Вышел тизер нового сериала с номинантом премии «Оскар» Томом Харди в главной роли.
Проект получил название «Табу» и расскажет зрителю о событиях, происходящих в начале XIX века. Джеймс Дилейни (Харди) после десяти лет, проведённых в Африке, возвращается в Лондон с 14 украденными алмазами, чтобы отомстить за смерть своего отца.

Среди исполнительных продюсеров проекта – Ридли Скотт и сам Том Харди. Автор сценария – Чипс Харди, отец Тома, а также Стивен Найт («Союзники», «Порок на экспорт»).

Ещё до показа «Табу» Найт заявил, что Ост-Индская компания «будет изображена как исторический эквивалент ЦРУ, АНБ и будет являться самой большой и влиятельной транснациональной корпорацией на земле». Такое описание удивило историков, которые сказали, что оно показывает организацию в чрезмерно негативном свете.

Премьера сериала состоится 7 января 2017 года на британском канале BBC One и 10 января на американском FX. Всего выйдет 8 серий по 60 минут.


Источник: http://www.kino-teatr.ru/
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