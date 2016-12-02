В СБУ заведено дело на актера Ивана Охлобыстина

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении российского актера Ивана Охлобыстина. Об этом в пятницу, 2 декабря, у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"После публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радостного приветствия "русской весны" в Украине, а также высказываний на поддержку деятельности террористической структуры "ДНР", агрессии против Украины со стороны РФ и аннексии АР Крым… СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", – написала Гитлянская.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, зачем ему "паспорт" ДНР.

Напомним, 26 октября 2014 года СБУ запретила въезд в Украину Охлобыстину. Позже экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино запретила 71 фильм и сериал с участием Охлобыстина.