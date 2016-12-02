Почему нам снится чувство полета? Монолог Миронова (ВИДЕО)

Почему нам с детства снится чувство полета

"Мы мучимся над мелкими, никому не нужными проблемами, мы тратим наши мысли и чувства впустую, мы от рождения смотрим себе под ноги, только под ноги.

Помните, как с детства нас учат: «Смотри себе под ноги… Смотри не упади…»

Андрей Миронов — Фантазии Фарятьева | 1979 | Илья Авербах







Мы умираем, так ничего и не поняв: кто мы и зачем мы здесь.

А между тем где-то глубоко в нас живёт одно стремление: туда, ввысь, домой! В тот далёкий мир, откуда мы пришли.

И где живут такие же люди, как мы. Только они дома и счастливы.





Мне даже кажется, что они иногда думают о нас. Им нас очень жаль.





Вы этого не чувствуете? Вспомните, у вас не было такого чувства, что кто-то жалеет вас и ждёт?





Почему влюблённые смотрят на звёзды? Почему их так привлекает небо? И оно распахивается перед ними, как двери в бесконечный, знакомый мир. Почему нам с детства снится чувство полёта?





А потом, к старости, нам снятся, что мы падаем вниз, стремительно падаем. О, это чувство ужасно!





Но вам это, очевидно, ещё не снилось.





Почему во сне мы говорим на языках, нам неизвестных, совершенно свободно? Почему мы видим явственно удивительные ландшафты и строения, знакомые нам и которых мы никогда не видели наяву.





Почему? А чувства, необыкновенные, яркие, горячие, которые мы забываем днём!..





Вам не случалось узнавать людей, которых вы никогда не видели прежде? Узнавать, как давних знакомых, по одному движению, по запаху?..





А слова, обращённые к нам, которых никто не сказал!..

Нас зовут, просят о помощи, предупреждают об опасности… Десятки, сотни голосов. Откуда? Они у нас в крови.





Если бы всего этого не было… О, если бы не было! Разве стоило бы жить такую короткую жизнь, короткую, как мгновенье?





Но за одну эту маленькую жизнь мы рождаемся и умираем десятки раз за многих других людей… Что это? Скажите!.. Это фантазии?





Но они больше, чем целая жизнь. Зачем мы их убиваем?

Ведь для чего-то они живут в нас. Посмотрите на людей.

Разве они стали бы обижать друг друга, мучить, если бы знали об этом? Если бы знали, что они единое целое?

Если бы они помнили, что у них такая короткая жизнь, и если бы они угадали своё желание увидеть этот далёкий мир.

Все наши несчастья кратковременны.





Наши дети или внуки, или правнуки, они поймут это.





Они отбросят всё мелкое. Поверьте, они будут любить друг друга.





А своим детям они будут говорить: «Не смотри под ноги, подними голову!





Вы замечаете, что человек болеет постоянно, с самого рождения, до смерти. Болезни чередуются, приходят, уходят.

Но ведь это же неестественно. Ведь какой-нибудь крокодил или муравей живёт здесь же, рядом, однако не подвержен таким странным, таким бесконечным болезням!





Я систематически наблюдал и делал выводы. Я вам скажу больше… Мне кажется, я нашёл ключ к разгадке этой самой страшной болезни. Я даже уверен, что нашёл."



