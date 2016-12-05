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5 декабря 16, 10:36
Режиссер "Изгоя" похитил планы Звезды Смерти
Гарет Эдвардс
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Планы боевой станции Галактической Империи действительно были похищены, однако сделано это было не повстанцами, как свидетельствует мифология "Звездных войн", а режиссером картины "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории" Гаретом Эдвардсом.
Постановщик сам признался в содеянном во время общения с поклонниками на официальной странице "Звездных войн" в социальной сети Facebook.

"Это единственное, о чем я мечтал во время съемок. Все это время я пытался узнать у сотрудников: где хранятся эти планы? Где они будут после завершения съемок? Как я могу их заполучить? А мне все время отвечали: "Ну, нет, они сразу попадут в архив, так как станут частью истории этого кинофильма, и все в том же духе". Поэтому я так и не сделал этого, так как они бы мне просто не позволили", - пояснил режиссер. Однако, он тут же был пристыжен другими участниками проекта и в итоге был вынужден признать, что все же похитил вожделенные планы. Эдвардс не уточнил, какова была реакция руководства студии Lucasfilm на его противоправные действия.

Напомним, что фильм "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории" станет первым спин-оффом "Звездных войн". Действие картины происходит между третьим и четвертым эпизодами популярной саги.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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