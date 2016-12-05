Его кассовые сборы по итогам прошедших выходных увеличились еще на 28,3 миллиона долларов. Таким образом, падение сборов по сравнению с премьерным уик-эндом составило менее 50 процентов.





На втором месте оказалась картина "Фантастические твари и где они обитают", заработавшая еще 18,5 миллиона долларов. Ее мировые сборы достигли 600 миллионов долларов.





Третью строчку рейтинга с результатом 7,3 миллиона долларов занял фантастический фильм "Прибытие". Его совокупные сборы достигли 105 миллионов долларов, что пока не позволяет проекту считаться коммерчески успешным.





Стоит также отметить впечатляющий старт в ограниченном прокате биографической драмы "Джеки", посвященной супруге президента США Жаклин Кеннеди. Она заработала в Северной Америке 275 тысяч долларов всего на пяти экранах, то есть заработал 55 тысяч долларов с одной копии.



