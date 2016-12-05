Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.73
USD
26.05
RUB
0.41
EUR
28.67
USD
26.89
RUB
0.42
Кино
Новости кино
5 декабря 16, 10:38
"Моана"удержалась в лидерах американского проката
Моана
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анимационный фильм студии Wlat Disney "Моана" удержался в лидерах североамериканского проката.
Его кассовые сборы по итогам прошедших выходных увеличились еще на 28,3 миллиона долларов. Таким образом, падение сборов по сравнению с премьерным уик-эндом составило менее 50 процентов.

На втором месте оказалась картина "Фантастические твари и где они обитают", заработавшая еще 18,5 миллиона долларов. Ее мировые сборы достигли 600 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга с результатом 7,3 миллиона долларов занял фантастический фильм "Прибытие". Его совокупные сборы достигли 105 миллионов долларов, что пока не позволяет проекту считаться коммерчески успешным.

Стоит также отметить впечатляющий старт в ограниченном прокате биографической драмы "Джеки", посвященной супруге президента США Жаклин Кеннеди. Она заработала в Северной Америке 275 тысяч долларов всего на пяти экранах, то есть заработал 55 тысяч долларов с одной копии.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
У Винни-Пуха появится новый друг
«Пластилиновая» студия Aardman готовит новый проект
Сборы мультфильма "В поисках Дори" превысили миллиард
Мэдеа победила Джека Ричера в американском прокате
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кейт Бекинсейл представила фильм "Другой мир: Войны крови"
noimageДжеки Чан сыграет телохранителя в новом боевике
noimageЭнн Хэтэуэй на съемках "Восьми подруг Оушена" (ФОТО)
noimageНью-Йоркское сообщество кинокритиков назвали лучших в 2016
noimageДжастис Смит из «Отжига» сыграет в «Мире Юрского периода 2»
Лента новостей
Загрузка...