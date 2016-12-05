Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.73
USD
26.05
RUB
0.41
EUR
28.67
USD
26.89
RUB
0.42
Кино
Новости кино
5 декабря 16, 10:40
В сольном фильме у Человека-паука появятся крылья
Человек-паук 4
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сольном фильме, посвященном Человеку-пауку, у главного героя появятся крылья.
Об этом свидетельствует отрывок из картины "Человек-паук: Возвращение домой", который был показан на фестивале Comic Con Experience в Бразилии.

Этот факт подтверждают многочисленные комментарии посетителей презентации картины, оставленные ими в социальных сетях. Все они утверждают, что в представленном видеоролике Человек-паук действительно летал.

Стоит отметить, что в "новых" способностях супергероея нет ничего действительно нового. В классических комиксах о Человеке-пауке последний неоднократно появлялся с крыльями из паутины, которые позволяли ему планировать. Однако ранее такой образ никогда не использовался создателями кинофильмов и телевизионных проектов о супергерое.

Напомним, что фильм "Человек-паук: Возвращение домой" является совместным проектом студий Marvel и Sony Pictures. В картине снимались Роберт Дауни мл., Мариса Томей, Мартин Старр, Логан Маршалл-Грин, Майкл Китон, Ангури Райс, Дональд Гловер, Зендая, Хэннибал Бересс и другие актеры. Герой, роль которого исполняет Том Холэнд, был представлен в картине "Первый мститель 3: Противостояние".

Премьера состоится в июле 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Том Холланд рассказал о новом Человеке-пауке
Когда выйдут "Дэдпул 3" и продолжение "Людей Икс"
Вручение премии Gotham Independent Film Awards (ФОТО)
Жерар Депардье в роли Сталина (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кейт Бекинсейл представила фильм "Другой мир: Войны крови"
noimageДжеки Чан сыграет телохранителя в новом боевике
noimageЭнн Хэтэуэй на съемках "Восьми подруг Оушена" (ФОТО)
noimageНью-Йоркское сообщество кинокритиков назвали лучших в 2016
noimageДжастис Смит из «Отжига» сыграет в «Мире Юрского периода 2»
Лента новостей
Загрузка...