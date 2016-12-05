В сольном фильме у Человека-паука появятся крылья

Об этом свидетельствует отрывок из картины "Человек-паук: Возвращение домой", который был показан на фестивале Comic Con Experience в Бразилии.





Этот факт подтверждают многочисленные комментарии посетителей презентации картины, оставленные ими в социальных сетях. Все они утверждают, что в представленном видеоролике Человек-паук действительно летал.





Стоит отметить, что в "новых" способностях супергероея нет ничего действительно нового. В классических комиксах о Человеке-пауке последний неоднократно появлялся с крыльями из паутины, которые позволяли ему планировать. Однако ранее такой образ никогда не использовался создателями кинофильмов и телевизионных проектов о супергерое.





Напомним, что фильм "Человек-паук: Возвращение домой" является совместным проектом студий Marvel и Sony Pictures. В картине снимались Роберт Дауни мл., Мариса Томей, Мартин Старр, Логан Маршалл-Грин, Майкл Китон, Ангури Райс, Дональд Гловер, Зендая, Хэннибал Бересс и другие актеры. Герой, роль которого исполняет Том Холэнд, был представлен в картине "Первый мститель 3: Противостояние".





Премьера состоится в июле 2017 года.



