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5 декабря 16, 10:42
Премьера фильма "Аквамен" отложена
Аквамен
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Киностудия Warner Bros. изменила прокатный график экранизации серии комиксов, посвященных Аквамену.
Вместо 27 июля 2018 года, как планировалось ранее, картина будет представлена зрителям 5 октября 2018 года.

Чем вызван перенос даты выхода фильма в прокат, не уточняется. Вполне вероятно, что его создатели решили воздержаться от конкуренции в прокате с фантастическим фильмом "Боевой ангел", который был заявлен на 20 июля 2018 года. В начале же октября у картины Warner Bros. пока нет соперников.

Напомним, что постановщиком "Аквамена" на момент написания данной заметки числился Джеймс Ван. В свое время он обещал, что его проект будет близок по духу к приключенческим лентам 80-х годов, таким как "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" или же "Роман с камнем". Ключевые роли должны исполнить Эмбер Херд, , которой досталась роль возлюбленной главного героя Меры, и Джейсона Момоа. Остальные участники актерского ансамбля пока не назывались.

Отметим также, что после фиаско фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", который не оправдал надежд руководства Warner Bros., в студии произошли перестановки, а ее руководство приняло решение несколько изменить стилистику экранизаций комиксов DC, сделав их более легкими и исполненными юмора.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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