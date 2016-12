График премьер сериалов. Декабрь 2016

В общем, если пересчитав декабрьские проекты, вы с облегчением вздохнете, никто вас не осудит. Тем не менее, нельзя не уделить должного внимания драме об экстрасенсах "Иллюзионист", музыкальному шоу "Star", "Человеку в высоком замке", который возвращается со вторым сезоном, и конечно же, рождественским спецвыпускам!





Воскресенье, 4 декабря





"Члены королевской семьи" (E!) – третий сезон драмы о вымышленной королевской семье Великобритании, решающей вполне себе реальные житейские проблемы.





Среда, 7 декабря





"Иллюзионист" (Hulu) – премьера десятисерийной драмы, которой потоковый сервис позволит своим подписчикам насладиться целиком в день премьеры. В сериале дается представление о мире экстрасенсов Лос-Анджелеса и преступном синдикате, который управляет ими. В центре сюжета – бездарный фокусник Чарли Хаверфорд (Джеффри Донован), превратившийся в циничного экстрасенса. Его скептическое мировоззрение вскоре пошатнется – Чарли начинает переживать видения, которые могут быть реальными, а могут и не быть ими. В основном актерском составе: КаДи Стрикленд, Изабелла Росселлини, Сьюзэн Миснер, Эммануэль Шрики и Дэвид Зайас.





Пятница, 9 декабря





"Моцарт в джунглях" (Amazon) – в третьем сезоне комедии, завоевавшей премию "Золотой глобус 2016", Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Родриго (Гаэль Гарсия Берналь) отправится покорять Европу. Поклонникам Моники Беллуччи представится возможность увидеть любимую актрису в гостевой роли оперной певицы Алессандры.





"Более полный дом" (Netflix) – второй сезон возрожденного ситкома "Полный дом" из 80-90х. Для кого его возродили, остается загадкой, однако богатый Netflix может себе позволить некоторые слабости.





"White Rabbit Project" (Netflix) – трое участников исследовательской группы из популярного реалити-шоу "Разрушители легенд" канала Discovery Channel (Кари Байрон, Тори Беличи и Грант Имахара) станут звездами нового несценарного сериала Netflix, в котором продолжат заниматься привычным для них делом – доверять, но проверять различные факты и явления поп-культуры, науки и истории.





Среда, 14 декабря





"Star" (Fox) – премьера новой музыкальной драмы Ли Дэниелса о группе начинающих свою карьеру в Атланте певиц. На главные роли мечтающих о славе девушек, взяли никому не известных Джуд Деморест, Райан Дестини и Бриттани О’Грэйди. Зато в других ключевых ролях – Куин Латифа и Бенджамин Брэтт, а также Ленни Кравиц с гостевым участием.





Пятница, 16 декабря





"Человек в высоком замке" (Amazon) – во втором сезоне драмы, основанной на одноименном романе Филипа К. Дика, будет представлен сам Человек в высоком замке. На днях было объявлено, что его сыграет Стивен Рут. Если кто забыл, напомню, что создатель и идейный вдохновитель проекта Фрэнк Спотниц покинул пост шоураннера, оставив за собой место исполнительного продюсера. Поговаривают, что виной всему – творческие противоречия. Посмотрим, что из этого вышло.





В декабре по традиции представим вашему вниманию несколько специальных выпусков, которые выйдут на британском ТВ в рождественские праздники.





"Доктор Кто": "Возвращение Доктора Мистерио" (25 декабря 2016 года, BBC)

Двенадцатый Доктор (Питер Капальди) в компании супергероя Призрака (Джастин Чэтвин), смахивающего на линчевателя, и журналистки Люси (Чарити Уэйкфилд) спасут Нью-Йорк от коварных пришельцев. Стоит отметить, что Призрак и Люси – не являются компаньонами Доктора. На самом деле, эта честь досталась Нардолу (Мэтт Лукас), помощнику Ривер Сонг (Алекс Кингстон) из прошлого рождественского эпизода "Мужья Ривер Сонг". Что касается новой спутницы Доктора, Билл (Перл Маки), то ее дебют состоится в предстоящем десятом сезоне, если, конечно, создатели не готовят поклонниками шоу какой-нибудь сюрприз.





"Мертвец детектива Мегрэ" (25 декабря, ITV)

Полнометражная экранизация романа Жоржа Сименона "Мегрэ и мертвец", в которой знаменитого французского сыщика сыграет Роуэн Аткинсон. Книга была написана в 1948 году и является 29-м романом серии. Популярный комик признался, что долго колебался, прежде чем согласиться на роль легендарного детектива в вышедшем в марте 2016 года сериале "Мегрэ расставляет сети". Тем, кому интересен предстоящий фильм по любой из причин – Сименон, детектив, Аткинсон или все в совокупности, - следует знать, что ITV планирует еще два фильма серии – "Ночь на перекрестке" ("Night At the Crossroads") и "Мегрэ на Монмартре" ("Maigret in Montmartre").





"Свидетель обвинения" (26-27 декабря, BBC One)

Еще одна экранизация, на этот раз короткого рассказа за авторством Агаты Кристи. Действие разворачивается в 20-х годах прошлого века в Лондоне в роскошном особняке гламурной и богатой Эмили Френч (Ким Кэтролл), ставшей жертвой жестокого убийства. Кто же преступник? Кандидатов на это звание, как обычно, много. В главных ролях Тоби Джонс, Андреа Райзборо, Дэвид Хэйг и Билли Хоул.