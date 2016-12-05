Скандал вокруг сцены из «Последнего танго в Париже»

Правда открылась благодаря пресс-конференции 2013 года, на которой режиссер подтвердил этот факт и сказал, что не испытывает сожаления о случившемся.





Вот что Бертолуччи вспоминает о «рождении» той сцены: «Мы с Марлоном завтракали на съемочной площадке, прямо на полу. Там был багет и было масло. Мы посмотрели друг на друга и, не сказав ни слова, уже знали, чего хотим».





Бертолуччи признается, что Мария его ненавидела, потому что он не рассказал ей, как пройдет эта сцена. Однако режиссер не жалеет о своем решении: «Мне была нужна реакции девушки, а не актрисы. Я хотел, чтобы она почувствовала себя униженной».





В 2007 году Шнайдер рассказала о том эпизоде: «Я должна была позвать на съемочную площадку своего агента или юриста, так как нельзя актера заставить делать то, чего нет в сценарии. Но тогда я этого не знала. Марлон сказал мне: "Мария, не волнуйся. Это всего лишь кино". В той сцене я плакала по-настоящему. Я чувствовала себя униженной и даже изнасилованной — обоими, Брандо и Бертолуччи. После сцены Марлон не поддержал меня и не извинился. К счастью, мы сняли с одного дубля».





Мария Шнайдер умерла от рака в 2011 году на 59-м году жизни.





Голливуд бурно отреагировал на новость. Подытожить мнение коллективного разума «фабрики грез» можно твитом Джессики Честейн: «Всем, кто любит этот фильм. Вы смотрите, как 48-летний мужчина насилует 19-летнюю девушку. Это был замысел режиссер. Чувствую себя отвратительно».











