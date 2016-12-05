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5 декабря 16, 10:55
Эми Шумер сыграет Барби
Эми Шумер
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Эми Шумер исполнит главную роль в фильме «Барби» по мотивам легендарной «кукольной» франшизы фирмы Mattel.
Руководство Sony объявило, что в новой ленте будет равняться на такие образцы комедийного жанра, как «Большой», «Всплеск» и «Зачарованная». 

Историю придумала сценаристка Хилари Уинстон (сериалы «Однокурсники», «Счастливый конец», «Меня зовут Эрл»). Героиня Шумер обнаруживает, что не вписывается в идеальное общество, где живут Барби. Выбивающуюся из общей массы габаритами девушку высылают из сказочных земель. Она попадает в реальный мир, где ее ждут хорошие новости: ее уникальность вовсе не недостаток, а достоинство. 

Год назад Sony наняла несколько сценаристов, которые параллельно работали над адаптацией идеи Уинстон. Известно, что Шумер и ее сестра Ким Карамел займутся доработкой уже готовой драматургии. Сейчас студия ведет поиски режиссера проекта.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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