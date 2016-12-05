Эми Шумер сыграет Барби

Руководство Sony объявило, что в новой ленте будет равняться на такие образцы комедийного жанра, как «Большой», «Всплеск» и «Зачарованная».





Историю придумала сценаристка Хилари Уинстон (сериалы «Однокурсники», «Счастливый конец», «Меня зовут Эрл»). Героиня Шумер обнаруживает, что не вписывается в идеальное общество, где живут Барби. Выбивающуюся из общей массы габаритами девушку высылают из сказочных земель. Она попадает в реальный мир, где ее ждут хорошие новости: ее уникальность вовсе не недостаток, а достоинство.





Год назад Sony наняла несколько сценаристов, которые параллельно работали над адаптацией идеи Уинстон. Известно, что Шумер и ее сестра Ким Карамел займутся доработкой уже готовой драматургии. Сейчас студия ведет поиски режиссера проекта.



