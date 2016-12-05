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5 декабря 16, 10:58
Джастис Смит из «Отжига» сыграет в «Мире Юрского периода 2»
Джастис Смит
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Звезда сериала База Лурмана «Отжиг» Джастис Смит пополнил актерскую команду «Мира юрского периода 2».
Актер присоединился к фигурантам первого фильма Крису Прэтту и Брайс Даллас Ховард, а также подписанным Тоби Джонсу и Рейфу Споллу. 

Сиквел главного летнего хита 2015 года ($1,67 млрд — четвертый результат в бокс-офисе всех времен) и пятую часть дино-франшизы Стивена Спилберга снимет испанец Хуан Антонио Байона («Приют», «Невозможное»), сменивший на режиссерском посту Колина Треворроу. Последний в сиквеле выступает сценаристом и продюсером. Следующим режиссерским проектом Треворроу станет девятый эпизод «Звездных войн». 

Сюжет сиквела не разглашается. Секретными остаются и роли Джонса и Сполла. Джастиса Смита взяли на роль молодого ученого. 

Студия Universal поставила премьеру «Мира Юрского периода 2» на 22 июня 2018 года. Съемки пройдут следующей весной в Англии.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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