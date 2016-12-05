Нью-Йоркское сообщество кинокритиков назвали лучших в 2016

«Ла-Ла Ленд» ограничился одной — но высшей — наградой. Два других участника нынешнего сезона раздачи призов, «Манчестер у моря» и «Лунный свет», удостоились тремя призами каждый.





«Манчестер у моря» получил приз за лучшую мужскую (Кейси Аффлек) и второстепенную женскую (Мишель Уильямс — также упомянуто ее участие в «Нескольких женщинах») роли, а также награду за лучший сценарий (Кеннет Лонерган).





«Лунный свет» стал лучшим в следующих номинациях: режиссура — Барри Дженкинс, мужская роль второго плана — Махершала Али, операторская работа — Джеймс Лэкстон.





Изабель Юппер — актриса года за фильм «Она» Пола Верховена. Документальная картина года — «О-Джей: Сделано в Америке». Мультфильм — «Зверополис». Приз за лучший дебют разделили «Криша» Трея Эдварда Шултца и «Почти семнадцать» Келли Фремон Крэйг. Лучший иностранный фильм — «Тони Эрдманн».





Фильм Марен Аде оказался лучшей картиной 2016 года по версии журнала Sight & Sound. Список своих фаворитов журнал составляет путём голосования, в котором участвуют более 150 кинокритиков по всему миру (отсюда очевидная арт-хаусная и фестивальная направленность большинства картин).





В первую десятку попали несколько фаворитов нью-йоркских кинокритиков — «Лунный свет», «Она», «Несколько женщин» и «Манчестер у моря».





Топ-20 от Sight & Sound выглядит следующим образом:





1. «Тони Эрдманн»

2. «Лунный свет»

3. «Она»

4. «Несколько женщин»

5. «Американская милашка»

6. «Я, Дэниел Блэйк»

7. «Манчестер у моря»

8. «Будущее» (еще одна работа Изабель Юппер в этом году)

9. «Патерсон»

10. «Смерть Луи XIV»

11. «Персональный покупатель»

12. «Сьераневада»

13. «Море в огне»

14. «Ноктурама»

15. «Джульетта»

16. «Ла-Ла Ленд»

17. «Человек с камерой»

18. «Любовь и дружба»

19. «Водолей»

20. «Виктория».



