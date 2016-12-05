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Кино
Новости кино
5 декабря 16, 11:05
Нью-Йоркское сообщество кинокритиков назвали лучших в 2016
Тони Эрдманн
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Нью-Йоркское сообщество кинокритиков назвало лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. Авторитетный британский журнал о кино Sight & Sound определил на верхнюю строчку своего списка лучших работ 2016 года «Тони Эрдманна» Марен Аде.
«Ла-Ла Ленд» ограничился одной — но высшей — наградой. Два других участника нынешнего сезона раздачи призов, «Манчестер у моря» и «Лунный свет», удостоились тремя призами каждый. 

«Манчестер у моря» получил приз за лучшую мужскую (Кейси Аффлек) и второстепенную женскую (Мишель Уильямс — также упомянуто ее участие в «Нескольких женщинах») роли, а также награду за лучший сценарий (Кеннет Лонерган). 

«Лунный свет» стал лучшим в следующих номинациях: режиссура — Барри Дженкинс, мужская роль второго плана — Махершала Али, операторская работа — Джеймс Лэкстон. 

Изабель Юппер — актриса года за фильм «Она» Пола Верховена. Документальная картина года — «О-Джей: Сделано в Америке». Мультфильм — «Зверополис». Приз за лучший дебют разделили «Криша» Трея Эдварда Шултца и «Почти семнадцать» Келли Фремон Крэйг. Лучший иностранный фильм — «Тони Эрдманн». 

Фильм Марен Аде оказался лучшей картиной 2016 года по версии журнала Sight & Sound. Список своих фаворитов журнал составляет путём голосования, в котором участвуют более 150 кинокритиков по всему миру (отсюда очевидная арт-хаусная и фестивальная направленность большинства картин). 

В первую десятку попали несколько фаворитов нью-йоркских кинокритиков — «Лунный свет», «Она», «Несколько женщин» и «Манчестер у моря». 

Топ-20 от Sight & Sound выглядит следующим образом: 

1. «Тони Эрдманн» 
2. «Лунный свет» 
3. «Она» 
4. «Несколько женщин» 
5. «Американская милашка» 
6. «Я, Дэниел Блэйк» 
7. «Манчестер у моря» 
8. «Будущее» (еще одна работа Изабель Юппер в этом году) 
9. «Патерсон» 
10. «Смерть Луи XIV» 
11. «Персональный покупатель» 
12. «Сьераневада» 
13. «Море в огне» 
14. «Ноктурама» 
15. «Джульетта» 
16. «Ла-Ла Ленд» 
17. «Человек с камерой» 
18. «Любовь и дружба» 
19. «Водолей» 
20. «Виктория».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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