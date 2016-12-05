Энн Хэтэуэй на съемках "Восьми подруг Оушена" (ФОТО)

Легендарных актрис запечатлели в Нью-Йорке.





Это будет первый фильм с участием Хэтэуэй после рождения первенца. Стоит отметить, что 34-летняя актриса быстро пришла в форму. По словам Энн, через месяц после родов она усиленно начала работу в тренажерном зале: "Я начала работать над тем, что я люблю. Я люблю чувствовать себя сильной. Я считаю, что сейчас мои тренировки отличаются, потому что я родила", - в недавнем интервью журналу People рассказала красотка.





Энн щеголяла в роскошном миди-платье от бренда Cinq a Sept, продемонстрировав роскошную фигуру. В элегантном наряде появилась и Хелена Бонем Картер.





По слухам, сюжет картины будет сосредоточен на ограблении, которое спланируют сестра профессионального вора Дэнни Оушена, героиня Сандры, и её семь подружек. Банда авантюристок планирует преступление на гала-вечере Met Gala, где ежегодно собираются звезды мирового масштаба.



































