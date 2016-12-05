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5 декабря 16, 11:10
Энн Хэтэуэй на съемках "Восьми подруг Оушена" (ФОТО)
Энн Хэтэуэй
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Энн Хэтэуэй и Хелена Бонем Картер встретились на съемочной площадке "Восьми подруг Оушена" (Ocean's Eight).
Легендарных актрис запечатлели в Нью-Йорке. 

Это будет первый фильм с участием Хэтэуэй после рождения первенца. Стоит отметить, что 34-летняя актриса быстро пришла в форму. По словам Энн, через месяц после родов она усиленно начала работу в тренажерном зале: "Я начала работать над тем, что я люблю. Я люблю чувствовать себя сильной. Я считаю, что сейчас мои тренировки отличаются, потому что я родила", - в недавнем интервью журналу People  рассказала красотка.

Энн щеголяла в роскошном миди-платье от бренда Cinq a Sept, продемонстрировав роскошную фигуру. В элегантном наряде появилась и Хелена Бонем Картер. 

По слухам, сюжет картины будет сосредоточен на ограблении, которое спланируют сестра профессионального вора Дэнни Оушена, героиня Сандры, и её семь подружек. Банда авантюристок планирует преступление на гала-вечере Met Gala, где ежегодно собираются звезды мирового масштаба.









Источник: http://kinoafisha.ua/
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