Джеки Чан сыграет телохранителя в новом боевике

Актер сыграет одного из пяти телохранителей, защищающих сына мексиканского мэра.





Действие фильма развернется в маленьком мексиканском городке, находящегося под контролем могущественного наркокартеля. В центре сюжета окажутся пять элитных телохранителей, которым поручено защищать сына убитого мэра города, решившего начать свою войну с картелем и отомстить за отца.





Продюсеры планируют создать на основе картины целую франшизу, отправляя пятерку главных героев на новые задания. Ранее на роль Чана метил Брюс Уиллис.



