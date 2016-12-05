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5 декабря 16, 11:13
Джеки Чан сыграет телохранителя в новом боевике
Джеки Чан
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Джеки Чан подписался на участие в новом экшене от режиссера Джо Карнахана("Команда А", "Козырные тузы") под названием "Пятеро против пули".
Актер сыграет одного из пяти телохранителей, защищающих сына мексиканского мэра.

Действие фильма развернется в маленьком мексиканском городке, находящегося под контролем могущественного наркокартеля. В центре сюжета окажутся пять элитных телохранителей, которым поручено защищать сына убитого мэра города, решившего начать свою войну с картелем и отомстить за отца.

Продюсеры планируют создать на основе картины целую франшизу, отправляя пятерку главных героев на новые задания. Ранее на роль Чана метил Брюс Уиллис.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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