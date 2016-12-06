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6 декабря 16, 08:38
Netflix продлил драму "Люк Кейдж" на второй сезон
Люк Кейдж
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Потоковый сервис Netflix продлил супергероический боевик "Люк Кейдж" на второй сезон.
Сериал является третьей именной драмой совместного производства Netflix и Marvel. До него вышли сериалы "Сорвиголова" (продлен на третий сезон) и "Джессика Джонс" (продлен на второй сезон). Четвертый телепроект "Железный кулак" стартует в 2017 году. Звезды всех четырех сериалов объединятся в сериале "Защитники", дата премьеры которого еще не определена.

Персонаж Майка Колтера, афроамериканец Люк Кейдж, супергерой и бывший заключенный с пуленепробиваемой кожей и сверхчеловеческой силой, проживает в Гарлеме. Сериал получил высокую критику за внушительный актерский состав и своевременность выхода.

Махершалалхашбаз Али, Элфри Вудард, Симона Миссик, Тео Росси и Фрэнк Уэйли представляют основной актерский состав сериала, над разработкой которого трудился Чео Ходаки Кокер. На момент написания заметки неизвестны сроки выхода второго сезона.

Marvel стала крупным поставщиком контента для Netflix. Помимо четырех супергероических шоу и предстоящего сериала "Защитники" Marvel и Netflix разрабатывают спин-офф "Сорвигоролы", "Каратель", с Джоном Бернталом в главной роли. У Marvel есть сериал-ветеран "Агенты Щ.И.Т." на ABC, предстоящий сериал "Легион" на FX и совместный с Imax "The Inhumans", который выйдет осенью 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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