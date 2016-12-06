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6 декабря 16, 08:41
Тим Рот рассказал о сексуальном насилии
Тим Рот
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Популярный британский актер, сценарист и режиссер Тим Рот подвергся в детстве сексуальному насилию со стороны собственного деда, который еще раньше совершал насильственные действия такого же характера и с его отцом.
Об этом сам Рот рассказал в интервью изданию The Guardian.

"Он был изнасилован. Равно как и я. Но я подвергся насилию не со стороны отца. А со стороны его насильника. Это был его отец. Он был проклятым насильником. Но никто не знал как рассказать об этом. Никто не знал, что делать. Именно поэтому я в свое время снял фильм "Зона военных действий"", - сказал он.

Напомним, что эта картина, выпущенная в 1999 году, стала режиссерским дебютом Рота. В ней речь шла о девочке, которую в течение длительного времени насиловал ее отец. Отметим также, что Тим Рот и ранее говорил том, что подвергся в детстве сексуальному насилию, но никогда не уточнял: кто именно совершил это преступление.

Актер снимался во множестве популярных кинофильмов, в том числе сразу в нескольких культовых картинах Квентина Тарантино. Одним из их последних совместных проектов стал вестерн под названием "Омерзительная восьмерка", который вышел в 2015 году.

В 2017 году поклонники таланта Тима Рота смогут увидеть его в сериале "Твин Пикс".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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