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6 декабря 16, 08:44
"Маша и Медведь" - самый популярный в видеосервисе YouTube
Маша и Медведь
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Серия "Маши и Медведя" пробилась в десятку самых популярных роликов YouTube.
Анимационный сериал "Маша и Медведь" оказался популярнее в видеосервисе YouTube большинства современных звезд шоу-бизнеса, таких как Адель, Тэйлор Свифт и других. Как свидетельствует рейтинг самых просматриваемых видеороликов, 17-я серию "Маши и Медведя" под названием "Маша плюс Каша" посмотрели 1,8 миллиарда раз, что позволило ей занять шестую строчку в общем зачете.

Находящийся на пятом месте видеоклип певицы Тэйлор Свифт "Blank Space" опережает "Машу и Медведя" всего на 50 тысяч просмотров. Вероятнее всего, в обозримом будущем разрыв сократится до минимума, и российский сериал займет место в пятерке лидеров.

Напомним, что сериал был создан студией "Анимаккорд". Его дебют состоялся в 2009 году. Третий сезон шоу был запущен в ноябре 2015 года. Сериал удостоен множества профессиональных наград. В 2016 году журнал Animation Magazine признал создателя "Маши и Медведя" Олега Кузовкова одним из "новаторов современной мультипликации".

В мае того же года сериал попал в список "самых любимых детских проектов" по версии проводившей исследование компании Movie Research.

На основе "Маши и Медведя" были созданы различные видеоигры, линии игрушек, книги, раскраски и тому подобное.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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