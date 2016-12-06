Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.96
USD
26.13
RUB
0.41
EUR
27.98
USD
26.08
RUB
0.41
EUR
28.68
USD
26.89
RUB
0.42
Кино
Новости кино
6 декабря 16, 08:47
Новый фильм Мартина Скорсезе вызвал овации
Молчание
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Лос-Анджелесе состоялся первый показ исторической драмы "Молчание", которую снял знаменитый режиссер Мартин Скорсезе.
После окончания сеанса, приглашенные на него кинокритки, члены Американской Киноакадемии и журналисты разразились бурными аплодисментами.

Отметим, что "Молчание" - всегда был своего рода "проектом мечты" для Скорсезе. По собственному признанию мэтра, он стремился экранизировать роман известного японского писателя Шусаку Эндо в течение 28 лет, но только в 2016 году этим планам было суждено реализоваться.

"За многие годы мое отношение к религии и вере менялось, и это находило отражение в моих фильмах. А этот кинопроект позволил мне не только размышлять на эту тему, но буквально работать с ней", - сказал Скорсезе, отвечая на вопросы собравшихся после завершения показа.

Действие произведения происходит в средневековой Японии, а в центре сюжета двое католических миссионеров, которые стремятся разыскать своего наставника, и одновременно несут "слово божие" местному населению.

В картине снимались Лиам Нисон, Адам Драйвер, Киаран Хиндс, Эндрю Гарфилд, Таданобу Асано, Ескэ Кубодзука, Еси Оида, Иссэй Огата, Мичи Ито, Синья Цукамото и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
«Молчание» Мартина Скорсезе успеет к раздаче «Оскаров»
Хаяо Миядзаки возвращается в кино
«Звездные войны» против смерти кинопленки
Вонг Кар Вай снимет фильм про убийство наследника дома Gucci
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Известно имя ведущего церемонии Оскара-2017
noimageДата премьеры второго сезона "Восьмого чувства"
noimage"Маша и Медведь" - самый популярный в видеосервисе YouTube
noimageТим Рот рассказал о сексуальном насилии
noimageNetflix продлил драму "Люк Кейдж" на второй сезон
Лента новостей
Загрузка...