Новый фильм Мартина Скорсезе вызвал овации

После окончания сеанса, приглашенные на него кинокритки, члены Американской Киноакадемии и журналисты разразились бурными аплодисментами.





Отметим, что "Молчание" - всегда был своего рода "проектом мечты" для Скорсезе. По собственному признанию мэтра, он стремился экранизировать роман известного японского писателя Шусаку Эндо в течение 28 лет, но только в 2016 году этим планам было суждено реализоваться.





"За многие годы мое отношение к религии и вере менялось, и это находило отражение в моих фильмах. А этот кинопроект позволил мне не только размышлять на эту тему, но буквально работать с ней", - сказал Скорсезе, отвечая на вопросы собравшихся после завершения показа.





Действие произведения происходит в средневековой Японии, а в центре сюжета двое католических миссионеров, которые стремятся разыскать своего наставника, и одновременно несут "слово божие" местному населению.





В картине снимались Лиам Нисон, Адам Драйвер, Киаран Хиндс, Эндрю Гарфилд, Таданобу Асано, Ескэ Кубодзука, Еси Оида, Иссэй Огата, Мичи Ито, Синья Цукамото и другие актеры.







